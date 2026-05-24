Fatal Fury: City of the Wolves, les contamos todo lo que sabemos de Mr. Karate en nuestras primeras impresiones

Ya hace un mes que Wolfgang Krauser von Stroheim se unió a Fatal Fury: City of the Wolves y mayo es el mes de Mr. Karate, el quinto personaje de la segunda temporada de CotW. Sin embargo, a diferencia de Krauser, Mr. Karate a pesar de ser un nombre conocido para los fanáticos de SNK, en esta ocasión el título del máximo exponente del Karate Kyokugenryu tiene un nuevo portador. Es así que en nuestras primeras impresiones del quinto personaje de Fatal Fury: City of the Wolves, les contaremos cómo pelea y todo lo que sabemos del tercer Mr. Karate, mejor conocido para los veteranos de la desarrolladora japonesa como Robert Garcia.

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¿Cómo pelea y cuáles son los movimientos de Mr. Karate en Fatal Fury: City of the Wolves?

El taunt o burla (ABC) de Mr. Karate en Fatal Fury: City of the Wolves hace un 17% de daño a la barra REV del enemigo.

Al igual que otras versiones de Mr. Karate, la que encarna Robert en Fatal Fury: City of the Wolves cuenta con un nutrido conjunto de movimientos especiales. Adicionalmente, al igual que Chun-Li y Ken Masters, Mr. Karate también cuenta con mecánicas de la franquicia de donde proviene (Art of Fighting). Estas mecánicas se aplican directamente a la gestión del REV, ya sea para quemar la barra del enemigo o para enfriar la nuestra.

Con Mr. Karate puede recuperar su barra de REV o salir más rápido del Overhead en caso que estemos quemados con tan solo mantener oprimido un botón de puño (A o C).

En cuanto a la movilidad, Mr. Karate es —a diferencia de Krauser— un personaje extremadamente rápido y que corre en lugar de hacer dash. Además, en su lista de movimientos cuenta con varios normales de comando que lo pueden asistir mejorando su movilidad y ataque en las esquinas del escenario. Ya que, con la «Mule Kick» puede hacer crossup a sus oponentes o saltar en las paredes de las esquinas. Sin embargo, si se sostiene el botón de patada puede también impulsarse para hacer un dive kick que puede seguirse con el combo de nuestra preferencia.

Mr. Karate es uno de los personajes con más rutas de combo en Fatal Fury: City of the Wolves

Las rutas de combo con Mr. Karate es sin lugar a duda lo que más destaca del quinto personaje de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. Ya que, gracias a ser ahora no solo un maestro sino la representación misma del Karate Kyokugenryu; Robert es capaz de continuar algunos movimientos para generar presión al oponente. Sin embargo, a cambio el personaje tiene un alto consumo de REV y poco daño en comparación a otros de los personajes de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. Este es un ejemplo de el gasto de recursos y el alto escaldo de daño que tiene el personaje con el uso de algunos de sus movimientos. Sin embargo hay rutas que optimizan el daño, las cuales son sin dudas las que veremos en los combates reales.

Los poderes que se pueden seguir con el dash en el anterior ejemplo son aquellos que tienen el sonido del tambor. Dependiendo si es con un golpe fuerte o con una versión REV es que sabemos que tan alto queda el enemigo y por lo tanto se puede continuar con un Ryuuga (DP) débil, fuerte o REV. Si la ruta elegida es la fuerte o REV podremos continuar el combo con un Gear u otras opciones. Incluso su fireball cargado, el Haoh Shoukou Ken, también permite hacer el dash y en la esquina de llegar a conectar permite continuar el castigo y si el oponente se cubre a distancia —gracias a su hitstun y el dash— brinda una oportunidad de acortar distancia y mantener la presión.

Un pequeño ejemplo de la versatilidad de los combos de Mr. Karate en Fatal Fury: City of the Wolves.

¿La defensa de Mr. Karate es buena?

Ya hablamos mucho de la gran ofensiva y distintas rutas de combo que tiene el personaje, así que afortunadamente, para aquellos que piensen hacer de Mr. Karate su main, les contamos que este apartado Robert lo tiene cubierto. Si bien puede que su fireball sea lento, su DP cuenta con invencibilidad y además su postura llamada Drago Supremo, le brinda a Mr. Karate varias opciones defensivas. Con Drago Supremo Mr. Karate puede tener un punto de guardia que sirve para hacer diferentes contraataques al enemigo y hasta devolver otros fireball si se ejecuta en el momento preciso. Además, en esta postura con puño fuerte Mr. Karate hace el agarre del Karate Kyokugenryu llamado Shouran Kyaku, el cual en su versión fuerte y REV permite continuar con el dash también llamado Dragon Burts.

Gracias a esta combinación de herramientas de defensa y ataque, el alto consumo de REV que hace el personaje es recompensado con la capacitad de dejar que el jugador cree diferentes rutas. Así que estamos ansiosos de ver que setups se inventan los jugadores una vez que Mr. Karate este disponible en Fatal Fury: City of the Wolves el próximo 27 de mayo.

Primeras impresiones de Mr. Karate hechas gracias a un acceso anticipado de Fatal Fury: City of the Wolves con el personaje provisto por SNK.