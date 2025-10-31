Fatal Fury: City of the Wolves, Mai Shiranui y Chun-Li chocan en nuevo tráiler

Capcom y SNK continúan su intercambio de personajes: tras la participación de Terry Bogard y Mai Shiranui en Street Fighter 6 y la llegada de Ken a Fatal Fury: City of the Wolves. Ahora es el turno para Chun-Li, la primera dama de los Juegos de pelea de Capcom, para debutar en Fatal Fury: City of the Wolves. Ya que, durante el primer día del SNK World Championship 2025, la desarrolladora japonesa compartió el tráiler de jugabilidad de Chun-Li para Fatal Fury: City of the Wolves.

¿Cuándo llega Chun-Li a Fatal Fury: City of the Wolves?

El tráiler confirma que Chun-Li y Mai Shiranui tendrán una introducción especial, la cual culmina con un guiño a la famosa ilustración de Akiman, donde ambas chocan. En cuanto a su jugabilidad, el tráiler de Chun-Li nos confirma que ella conserva ataques esenciales como el Spinning Bird Kick y el Kikoken, pero con algunas adaptaciones al sistema de combate de Fatal Fury: City of the Wolves.

Ahora puede encadenar ataques ligeros directamente en el Spinning Bird Kick y utilizar un Feint Kikoken para seguir con los Tensho Kicks. El tráiler también mostró la posibilidad de cancelar los Tensho Kicks con el Brake para realizar movimientos como el REV Spinning Bird Kick. Finalmente, sus Gear Supers regulares incluyen el Kikosho y el Hoyoku-sen, y su Hidden Gear es una potente e inedita combinación de movimientos previos, culminando en un gran Kikosho.

Al igual que Ken Masters, Chun-Li no solo viene con su diseño de SF6, sino también con su traje clásico. Chun-Li es el cuarto personaje DLC de la primera temporada, uniéndose a Andy Bogard, Ken y Joe Higashi y llegará antes de que Mr. Big cierre la temporada a principios del próximo año.

Apesar de haber mostrado, el traíler principal de Chun-Li, SNK no reveló cuándo llega mujer más fuerte del mundo de Street Fighter a Fatal Fury: City of the Wolves. Sin embargo, al final del tráiler aún continua apuntando SNK el lanzamiento de este personaje para la temporada de invierno y durante SWC habrá una demo jugable del personaje disponible para los asistentes al evento que se lleva a cabo esta semana en Dreamhack Atlanta.

Fuente: SNK