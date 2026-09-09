Fatal Fury: City of the Wolves, Manjiro «Mikey» Sano y Ken «Draken» Ryuguji serán los personajes que llegarán en octubre

SNK ha anunciado oficialmente —durante el Nintendo Direct de septiembre— que Manjiro «Mikey» Sano y Ken «Draken» Ryuguji, personajes del manga Tokyo Revengers, se sumarán al elenco de luchadores de Fatal Fury: City of the Wolves. Ambos peleadores llegarán de manera conjunta ocupando la casilla de personaje prevista para octubre de 2026.

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Anteriormente, SNK había revelado a Rick Strowd, Duck King, Kim Kaphwan y Lacorn para dicha temporada, manteniendo dos espacios abiertos a personajes sin anunciar para octubre y diciembre de 2026. Así que ahora solo resta saber si este espacio será para una nueva colaboración o para un personaje perteneciente a otra franquicia de SNK. De forma paralela, se confirmó el lanzamiento del videojuego en Nintendo Switch 2. La versión digital estará disponible el 22 de octubre de 2026, con el traje clásico de Mai Shiranui para aquellos que hagan la precompra del juego, mientras que la edición física llegará a las tiendas en enero de 2027.

【プレスリリース】

『餓狼伝説 City of the Wolves』 Nintendo Switch 2版発売決定！『不知火舞』のアレンジコスチュームを予約特典として設定！ https://t.co/0HTSsM8vln — SNK JAPAN (@SNKPofficial_jp) September 9, 2026

¿Quiénes son Ken «Draken» Ryuguji y Manjiro «Mikey» Sano, los personajes que llegarán en octubre a Fatal Fury: City of the Wolves?

Manjiro «Mikey» Sano y Ken «Draken» Ryuguji son los protagonistas de Tokyo Revengers, manga escrito e ilustrado por Ken Wakui que se publicó originalmente entre el 1 de marzo de 2017 y el 16 de noviembre de 2022, recopilando un total de 31 volúmenes. Aunque SNK enseñó los modelos tridimensionales dentro del juego de ambos combatientes, no mostró escenas de jugabilidad. Por esta razón, no se ha detallado si Mikey y Draken lucharán de forma simultánea o si contarán con un sistema de relevos («tag mechanic») diseñado específicamente para la dupla.

Cuál es la historia de Tokyo Revengers?

La vida de Takemichi Hanagaki es una espiral descendente. Su autoestima está por el suelo y no tiene estabilidad financiera. Justo cuando piensa que las cosas no podrían ser peor, descubre que Hinata Tachibana —su exnovia— fue asesinada por la pandilla Tokyo Manji. Sin embargo, Takemichi recibe una segunda oportunidad en la forma de la habilidad de viajar por el tiempo. Tras terminar 12 años en el pasado, justo cuando estaba en una relación con Hinata, Takemichi decide infiltrarse en la pandilla y llegar hasta la cima para cambiar el futuro.

¿Cuándo sale o es el estreno de la temporada final del anime Tokyo Revengers?

El segundo tráiler de la temporada final de Tokyo Revengers confirma que el estreno del anime será en octubre del 2026. Junto a este tráiler fueron revelados los nombres de los seiyu que interpretarán a los líderes y ejecutivos de las facciones en disputa en el arco final de Tokyo Revengers.

Fuente: SNK