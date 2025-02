Fatal Fury: City of the Wolves, mineros de datos revelan lista final de personajes y jefes finales

La beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves inicio hoy. Así que, como es costumbre, los mineros de datos no podían quedarse de brazos cruzados y han revelado lo que encontraron. Como paso con Tekken 8, puede que SNK esté dejando pistas falsas. Así que es mejor no tomar esta información encontrada por los mineros de datos en la beta de Fatal Fury: City of the Wolves como un anuncio oficial.

¿Cuál podría ser la lista definitiva de personajes de Fatal Fury: City of the Wolves?

Los mineros de datos han compartido un montón de información sin anunciar de Fatal Fury: City of the Wolves. Entre lo más destacado está la lista definitiva de personajes del juego. Esta lista, además de confirmar los 17 personajes que tendrá Fatal Fury: City of the Wolves desde su lanzamiento, adelanta quiénes serán los jefes finales del juego. Además, en la lista hay personajes que no hacen parte de la primera temporada. Esto si bien puede tomarse como una pista de la llegada de estos en un futuro, no lo tomen como algo definitivo. Ya que, solo podría tratarse de modelos de personajes que aparecen en el modo historia del juego.

¿Cuáles son los tres personajes que completarán la plantilla de 17 personajes de Fatal Fury: City of the Wolves?

Entre los datos filtrados se encuentraun modelo de cuerpo completo de Hokutomaru.

Por el orden en el que se encuentran en la lista, lo más lógico es que Hokutomaru, Freeman y Kim Jae Hoon—personajes que debutaron en Garou: Mark of the Wolves— sean los tres personajes que serán revelados antes del lanzamiento del juego. Adicionalmente, según los datos encontrados por estos mineros, una versión de Rock llamada «Fallen Rock» y «Nightmare Geese» serán los enemigos finales de Fatal Fury: City of the Wolves.

¿Fecha de lanzamiento y personajes de Fatal Fury: City of the Wolves?

Ahora que vimos cómo pelea Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves repasemos cuáles son los personajes que ha presentado SNK.

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $244.00 COP.

Fuente: Reddit 1, 2, 3