Fatal Fury: City of the Wolves, Mr. Karate es el personaje misterioso de la segunda temporada presentado en EVO 2026

Desde que SNK reveló a Kenshiro, a finales de marzo, como el último personaje de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves, la identidad del quinto personaje era un misterio, o bueno un secreto a voces. Esto ha cambiado hoy durante el Top 8 de Fatal Fury: City of the Wolves en EVO Japan 2026.Ya que, SNK ha revelado oficialmente que Mr. Karate será el quinto personaje de Fatal Fury: City of the Wolves que se unirá al juego a finales de este mes.

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¿Quién es Mr. Karate y por qué quién esta detrás de la mascara en esta versión no es la persona que muchos esperaban?

Históricamente, la identidad de Mr. Karate estuvo ligada a Takuma Sakazaki, quien creó este personaje —o título para algunos— para proteger el honor de su familia mientras trabajaba para Geese Howard. Posteriormente, su hijo Ryo asumió el título como Mr. Karate II y el último juego de SNK en el que lo vimos portar el nombre fue en Buriki One. No obstante, en Fatal Fury: City of the Wolves, el rol de Mr. Karate ha recaído en los hombros de Robert García, el eterno rival y mejor amigo de Ryo. Aunque Robert aparece simplemente bajo el nombre de «Mr. Karate» Fatal Fury: City of the Wolves, su diseño refleja claramente el paso del tiempo, mostrando un cabello grisáceo y la clásica vestimenta elegante que ha caracterizado a Robert García.

¿Entonces quién es Mr. Karate en Fatal Fury: City of the Wolves?

Robert García, otro de los protagonistas de la serie Art of Fighting (cuyos eventos preceden a Fatal Fury), es el nuevo Mr. Karate en el universo de SNK y su inclusión, no solo añade un matiz curioso a la cronología del Kyokugenryu. Ya que, algunos rumores apuntan que SNK se encuentra trabajando en un nuevo juego de Art of Fighingt, lo cual haría que la presencia de Robert García como Mr. Karate sea el primer paso de la desarrolladora japonesa para introducirnos a su nuevo videojuego.

Fuente: SNK