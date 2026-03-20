Fatal Fury: City of the Wolves – Primeras impresiones de Blue Mary, el tercer personajes de la segunda temporada

El mes pasado, SNK agregó a Fatal Fury: City of the Wolves a Nightmare Geese. Ahora, la desarrolladora japonesa ha confirmado que Blue Mary, el tercer personaje de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves estará disponible el jueves 26 de marzo. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de probar y pelear con Blue Mary y estas son nuestras primeras impresiones del tercer luchador de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves.

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¿Cómo pelea Blue Mary en Fatal Fury: City of the Wolves?

Desde que fue revelado que Blue Mary haría parte de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves, los desarrolladores del juego han dicho que la versión del personaje que veremos será diferente a la que hemos visto en KOF u entregas anteriores de la saga del lobo solitario. Es así que Blue Mary en Fatal Fury: City of the Wolves es un personaje perteneciente al arquetipo «Grappler». Así que como es de esperarse su plan de juego consiste en mantenerse cerca del oponente para agarrarlo y mantener una presión constante sobre él.

¿Tiene movimientos invencibles?

Blue Mary en Fatal Fury: City of the Wolves se caracteriza por que todos sus Gears (Ignition, Redline y Hidden) son invencibles. Sin embargo, ninguno de sus DP llamados «Vertical Arrow» cuentan con esa propiedad. No obstante, las tres versiones del Vertical Arrow tienen invulnerabilidad contra ataques aéreos.

Afortunadamente, Blue Mary compensa esta «desventaja» en el suelo con el «Real Counter». Este es un movimiento —el cual se ejecuta con media u atras y patada (214 B, D o BD)— que dota a Blue Mary de invencibilidad. El débil y fuerte (B, D) inicia su invencibilidad en el sexto frame; pero la versión OD es invencible desde el cuarto. Cabe resaltar, que el «Real Counter» da invencibilidad total a B. Mary y de lograr hacer que el oponente entre en el rango se puede agarrar oprimiendo el botón de puño hacia adelante.

¿Qué otras características tiene el personaje?

Blue Mary en Fatal Fury: City of the Wolves tiene una amplia variedad de movimientos que se pueden continuar con un agarre. Esto era de esperarse, sin embargo, lo que destaca es que todos los remates y agarres de Blue Mary dejan al oponente en hard knockdown y esto le permite a Mary poder armar su plan de ataque en torno a ello forzando situaciones. Sumado a esto, la movilidad es otro de los factores fundamentales de esta versión del personaje. Esto gracias al movimiento llamado «Quick Step». Este se ejecuta con puño y tiene dos versiones la A que se hace con una media U adelante y puño y la B que se hace con media u atras y puño.

Este así que en el «Quick Step» se encuentra la base del movimiento de B. Mary y controlarlo a la perfección asyuda incluso a encadenar combos avanzados con Rec Accel.

¿Es fácil jugar con Blue Mary en Fatal Fury: City of the Wolves?

Desde que SNK nos ha dado la oportunidad de probar los personajes de antes de su llegada, Blue Mary ha sido sin lugar a dudas la luchadora que pensamos que exige más de parte del jugador. Esto debido a lo estricto de algunos de sus enlaces y también por los cambios entre movimientos en U con algunos de carga. Adicionalmente, a diferencia de muchos personajes de este juego, Blue Mary no parece tan agresiva y su plan en la pelea esta más en buscar mantener a su oponente en el suelo para limitar su movilidad. Pero la última palabra la tienen ustedes, jugarán con Blue Mary el próximo 26 de marzo, dígannoslo en los comentarios.

Primeras impresiones de Blue Mary gracias a un acceso anticipado de Fatal Fury: City of the Wolves con el personaje provisto por SNK.