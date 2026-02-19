Fatal Fury: City of the Wolves – Primeras impresiones y fecha de lanzamiento de Nightmare Geese

El mes pasado SNK dio inicio a la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves con el lanzamiento de Kim Jae Hoon. Ahora, la desarrolladora japonesa ha revelado a Nightmare Geese; el segundo personaje de la actual temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. Sin embargo, como Geese ya contaba con un escenario en el juego, en esta ocasión SNK ha compartido uno nuevo inspirado en Street Fighter III. Así que en nuestras primeras impresiones de Nightmare Geese les diremos todo lo que pudimos aprender sobre el nuevo personaje de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de SNK. Seguir

¿Cuándo sale o estará disponible Nightmare Geese en Fatal Fury: City of the Wolves?

Nightmare Geese junto al escenario de Street Fighter III con cameos de personajes de SF 6 estarán disponibles para los poseedores del pase de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves desde el jueves 26 de febrero. Ahora solo resta esperar a conocer si junto a Nightmare Geese, SNK incluirá cambios y ajustes de balance —así sea mínimo— para los personajes del juego.

¿Cómo pelea Nightmare Geese en Fatal Fury: City of the Wolves?

Kuwata Kong es también la voz de otros personajes de SNK como Duck King, Richard Meyer de Fatal Fury y Neinhalt Sieger y Genjuro Kibagami en Samurai Shodown.

Desde un inicio sabemos que SNK ha modificado al Nightmare Geese con el que nos enfrentamos desde el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves para que sea competitivo —o menos «injusto»—. Es por esa razón, que algunos de los links —y sobre todo el daño— que hace el personaje cuando es controlado por la CPU no se refleja en la versión jugable de Nightmare Geese. Pero entonces, vale la pena jugar con Nightmare Geese en Fatal Fury: City of the Wolves. La respuesta depende de la clase de jugador que lo controle. Ya que, a pesar de tener algunas herramientas interesantes es un monstruo a la hora de consumir la barra de REV. Por esta razón, pensamos que para que el personaje sea viable debe ser controlado de forma paciente y no ir siempre al ataque.

Una gran defensa que puede cambiar el rumbo de un combate en un abrir y cerrar de ojos

Para esto, Nightmare Geese cuenta con normales rápidos, con un gran alcance y una serie de herramientas —como sus Guard Points— que hacen que junto al Just Defense y su Comand Grab sea un infierno enfrentarlo incluso si su oponente lo está sometiendo en una esquina. Así que este es un personaje que recompensa enormemente la paciencia y el juego reactivo.

Lo anterior, tampoco significa que Nightmare Geese no pueda tomar la iniciativa. Ya que, a una media distancia algunos de sus normales pueden castigar los malos hábitos de su oponente o a cortar terreno gracias a lo rápido que es el avance del personaje a pesar de no caminar tan rápido. Adicionalmente, su REV Blow en el suelo es similar al de Kain porque avanza rápido. Además puede ser combinado a una distancia considerable con su Reppuu Ken (REV).

¿Qué tal son los combos de Nightmare Geese en Fatal Fury: City of the Wolves?

A diferencia de Kim Jae Hoon, Nightmare Geese no tiene una gran cantidad de rutas de combo y las pocas que tiene tampoco son especialmente exigentes a la hora de pedir ejecución del jugador. No obstante, destaca el daño que causa y lo bien posicionado que queda el personaje para continuar con la presión incluso cuando aleja al oponente.

Los combos son cortos, consumen mucho REV pero eso sí son muy agradables a la vista.

De las herramientas de Nightmare Geese en Fatal Fury: City of the Wolves que más nos sorprendió fue su Comand Grab llamado Raimei Gouha. Ya que, cuenta con un buen alcance —similar al del agarre de Hotaru— y se puede combinar con otros de sus movimientos para optimizar el daño de varias maneras.

En la esquina el agarre permite conectar el Hidden Gear junto al Reppuu Ken. Gracias a esto se puede conectar un daño considerable a cambio de un riesgo mínimo. Ya que, la presión a favor que puede ejercer el personaje da muchas oportunidades para conectar el agarre.

Estas son algunas de las peleas que tuvimos con Nightmare Geese para que puedan ustedes mismos analizar y sacar sus propias conclusiones antes de la llegada del personaje el próximo 26 de febrero a Fatal Fury: City of the Wolves.

Primeras impresiones de Nightmare Geese gracias a un acceso anticipado de Fatal Fury: City of the Wolves con el personaje provisto por SNK.