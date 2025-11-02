Fatal Fury: City of the Wolves, primeras impresiones y opinión sobre los movimientos de pelea de Chun-Li

Durante el primer día del SNK World Championship 2025, la desarrolladora japonesa sorpresivamente reveló el tráiler de presentación de Chun-Li, el cuarto personaje DLC del primer año de contenido de Fatal Fury: City of the Wolves. Nosotros, hemos tenido la oportunidad de probarla antes de que estuviera disponible para los asistentes de Dreamhack Atlanta y aquí les contaremos todo lo que deben saber sobre cómo pelea Chun-Li, el cuarto personaje DLC de Fatal Fury: City of the Wolves.

Adicionalmente, durante el segundo día del SWC 2025, el director del juego junto al mítico director Masami Obari compartieron un nuevo video animado para Fatal Fury: City of the Wolves, el cual estará disponible cuando salga Chun-Li y permanecerá hasta que llegue Mr. Big, el último personaje de la temporada.

¿Cuáles son los movimientos de pelea de Chun-Li en Fatal Fury: City of the Wolves?

Al igual que en Street Fighter, en Fatal Fury: City of the Wolves Chun-Li es un personaje técnico, que cuenta con una gran cantidad de movimientos normales de comando. Adicionalmente, Chun-Li es un personaje que puede tener control del espacio tanto en el aire como en el suelo. Sus pokes a larga distancia —más precisamente el puño y patada fuerte de pie— se pueden cancelar en uno de sus Gears. Esto es ideal para castigar en whiff al oponente, ya que, son muy fáciles de confirmar.

Algunos movimientos de Chun-Li como Hyakuretsukyaku o Hundred Rending Kicks son ideales para presionar al oponente. Adicionalmente, la versión fuerte del poder lanza al oponente al aire para poder ser rematado por otro de nuestros combos. A continuación, un ejemplo —sin optimizar— que muestra el potencial de castigo con este movimiento en una esquina después de un Wild Punish.

Adicionalmente en un combate, sus normales débiles rápidos y la posibilidad de poder hacer crossups y overhead con facilidad hacen de este personaje un demonio en el ataque. Al igual que Ken, Chun-Li también puede cancelar un REV Art con uno de sus Gears. Gracias a esto se pueden hacer combos que incluyen ambos Gear con daños de 500 o más de daño una vez se puedan optimizar.

Hoyoku–sen es su Gear más interesando, ya que, su versión débil se puede combinar con diferentes poderes para maximizar el daño. La versión Redline de Hoyoku-sen cuenta con invencibilidad.

Otros movimientos de pelea de Chun-Li en Fatal Fury: City of the Wolves para tener en cuenta

La Tensho Kicks fuerte y la versión EX se puede cancelar con brake y es ideal para extender los combos y combinar no solo con Gear sino también con REV Blow. Mientras que las Tensho Kicks con débil cuentan con invencibilidad, pero no puede ser cancelada.

Hazanshu es otro de los movimientos destacables de Chun-Li. Ya que, este permite extender los combos con un Gear o gracias al ground bounce que ejerce cuando hace daño aéreo a un oponente. Adicionalmente, el Hazanshu es una excelente opción para lidiar con proyectiles. Usando el brake el Hazanshu sirve para hacerle mix ups al oponente.

Pelea entre la computadora al máximo nivel.

Artículo hecho gracias a un acceso anticipado de Fatal Fury: City of the Wolves con Chun-Li provisto por SNK.