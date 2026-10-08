Fatal Fury: City of the Wolves, Reina Mishima de Tekken 8 es el último personaje de la tercera temporada

El 2026 ha sido un gran año para los fanáticos de los juegos de pelea de SNK.Ya que, con Fatal Fury: City of the Wolves la desarrolladora japonesa ha mostrado un ritmo inverosímil de lanzamiento de personajes y escenarios para el que ahora es su juego de pelea insignia. Este més, SNK lanzará no uno sino dos personajes al juego invitados de la serie de anime Tokyo Revengers. Además, algunas filtraciones ya han apuntado cuáles podrían ser algunos de los personajes que veremos llegar a Fatal Fury: City of the Wolves durante la cuarta temporada. Sin embargo, con la más reciente colaboración con la obra de Ken Wakui, los fanáticos del título no esperaban un nuevo cruce de universos. No obstante, puede que el último personaje de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves ya haya sido revelado por SNK.

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¿Es Reina Mishima de Tekken 8 el último personaje de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Si bien SNK lanzó un tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves para anunciar su colaboración con Tekken 8, no confirmaron que Reina sería el personaje que llegará al juego ni si la más joven de los Mishima se unirá a CotW durante esta temporada. Sabemos que es reina por su silueta, la cual se puede ver atrás de Rock al final del video. Sin embargo, confirmar que Reina se unirá a finales de 2026 al grupo de personajes de Fatal Fury: City of the Wolves es otra historia. Ya que, SNK suele compartir a finales de año videos como este que sirven como adelanto de los que vendrá la siguiente temporada. Es así que debemos esperar a la llegada de Laocorn, en noviembre de 2026, o antes, para conocer si es verdad que Reina será el treceavo personaje que llegará a Fatal Fury: City of the Wolves en el 2026.

¿Cuál es calendario de lanzamiento de los personajes de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Si están ansiosos por conocer cuándo salen los personajes de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves, les contamos que el calendario arrancó en julio con la llegada de Rick Strowd, nuestra opinión sobre este personaje la pueden consultar en el siguiente enlace. Posteriormente, el 27 de agosto regresará Duck King junto a su pollito P-chan. En septiembre, la justicia llegó a Fatal Fury: City of the Wolves con el tercer luchador en la lista, el maestro de taekwondo Kim Kaphwan. Ahora, el 22 de octubre será el turno de Ken «Draken» Ryuguji y Majiro «Mikey» Sano para unirse al juego. Finalmente, en noviembre llegará Laocorn Gaudeamus, quien hace su debut jugable proveniente de la película animada de 1994. Para cerrar el pase de siete peleadores, SNK mantiene en reserva la identidad del último personaje, el cual se unirá al juego en diciembre del presente año.

Fuente: SNK