Fatal Fury: City of the Wolves – Reseña (PC)

Fatal Fury: City of the Wolves

Garou Densetsu, la leyenda del lobo hambriento, o Fatal Fury como se le conoce en occidente, es la primera serie de videojuegos de pelea de Shin Nihon Kikaku (SNK). El primer título de esta franquicia, Fatal Fury: The King of Fighters (1991), fue diseñado y dirigido por Takashi Nishiyama, responsable también junto a Hiroshi Matsumoto del primer Street Fighter. Desde su lanzamiento, Fatal Fury se destacó por el énfasis en sus movimientos especiales y lo detallada que era su historia.

El opening del juego, al igual que el de KOF XV es dirigido por Masami Obari.

Ahora, 34 años después del debut de Fatal Fury —y luego de 26 años desde la última entrega de la franquicia, Garou: Mark of the Wolves— SNK ha lanzado un nuevo juego de la serie que inició toda su historia en el género de juegos de pelea. Así que en nuestra reseña de Fatal Fury: City of the Wolves conoceremos si este nuevo episodio de la leyenda del lobo hambriento de SNK será el inicio de una nueva era para los juegos de pelea de la desarrolladora japonesa.

Una historia contada de una manera clásica

La historia tiene multiples puntos de vista y una vez desbloquedo todo se puede entender de mejor manera en la galeria.

Fatal Fury: City of the Wolves cuenta con varios modos para un solo jugador. El clásico modo arcade, en el cual tendremos que enfrentarnos a siete oponentes y Episodios de South Town. En este, los jugadores tendrán que explorar tres diferentes mapas de South Town. Cada uno de estos mapas cuenta varias misiones —una que otra secreta— y al completarlas algunas permiten desbloquear mejoras para que el personaje haga más daño, empiece con la barra de REV al máximo o recupere vida cada vez que le haga daño al oponente entre muchas otras. Estos elementos de RPG, si bien sirven para mejorar el desempeño de nuestro personaje, no son enteramente necesarias y se puede superar este modo sin necesidad de ellas.

Algunas misiones de Episodios de South Town desbloquean nuevos patrones para la ropa de nuestro personaje.

Ambos modos cuentan la historia de Fatal Fury: City of the Wolves desde la perspectiva del personaje que controlamos. El modo arcade nos narra los hechos acontecidos en el torneo King of Fighters organizado por Mr. Big, el cual como premio al ganador le permitirá tener acceso al legado de Geese Howard. Mientras que, el modo Episodios de Soth Town nos relata un día de la vida de cada luchador. Ambos modos complementan una narrativa muy bien cuidada por el equipo de SNK. Sin embargo, bajo los estándares actuales —donde Mortal Kombat cuenta con el modo historia ideal— el camino de Fatal Fury: City of the Wolves sigue una línea más clásica. Esto con la presentación de la su historia por medio de diálogos e imágenes estáticas.

Toda la música de los juegos de Fatal Fury y más

La historia de Fatal Fury: City of the Wolves es una continuación directa de la de MotW y nos muestra el estado actual de South Town luego del incidente que terminó con la muerte de Geese.

Adicional a los modos anteriormente mencionados, Fatal Fury: City of the Wolves cuenta con minijuegos, misiones tanto para el modo de control Arcade como para el Smart, edición de color y el Jukebox. Esta última opción permite escuchar toda la banda sonora del juego o configurar hasta cinco canciones en cada escenario y en algunos menús de Fatal Fury: City of the Wolves.

El juego cuenta con toda la banda sonora de los juegos de Fatal Fury —incluido Wild Ambition de Hyper Neo Geo 64 y First Contact de Neo Geo Pocket Color— además de 38 temas musicales de 11 DJ reconocidos y 20 pistas de otros juegos de la desarrolladora japonesa como KOF XIV, KOF XV y SNK Heroines Tag Team Frenzy. Así que, los fanáticos de SNK se pueden dar por bien servidos con la cantidad y calidad de música que se encuentra presente en Fatal Fury: City of the Wolves.

Fatal Fury: City of the Wolves cuenta con las mecánicas de pelea más equilibradas de un juego de pelea moderno

Actualmente, Street Fighter 6 y Tekken 8 —los dos referentes del género de juegos de pelea— se encuentran en el centro de la polémica debido a su marcado enfoque en el ataque gracias a al drive y el heat system. Sin embargo, las mecánicas de pelea de Fatal Fury: City of the Wolves le brinda al jugador igualdad de opciones a la hora de atacar o defender. Ya que, todos los personajes del juego cuentan con las mismas herramientas universales. Por ejemplo, con abajo (⬇) más el botón REV todos los personajes tienen un antiaéreo universal. Este mismo movimiento sirve también para contrarrestar el REV Blow, el cual es un movimiento de todos los personajes el cual absorbe el daño y castiga al oponente. Este movimiento se puede cancelar con un movimiento especial para poder generar grandes cantidades de daño.

Una mezcla equilibrada entre pasado y presente

La barra de REV se puede usar para encadenar diferentes movimientos en un solo combo.

Adicionalmente, todos los personajes tienen un overhead universal y el escudo REV ayuda a eliminar la presión, debido a que al ser usado aleja al oponente. Estas herramientas hacen que escenarios de 50/50 sean menos frecuentes que en otros juegos actuales. Es por esta razón que en Fatal Fury: City of the Wolves en nuestra opinión es un juego que por el poco tiempo que llevamos jugándolo se siente equilibrado y justo. Sin embargo, a diferencia de otros títulos la ejecución de los combos requiere más compromiso por parte del jugador. Esto no quiere decir que tenga una dificultad similar a la de la entrega anterior, pero definitivamente se encuentra por encima de otros títulos. Ya que, algunos combos requieren que se hagan Feints o Brake, las cuales son mecánicas heredadas de pasados juegos de la franquicia.

En Fatal Fury: City of the Wolves hay un escenario donde se puede combatir a dos planos como en Real Bout Fatal Fury Special.

En cuanto a los gráficos, Fatal Fury: City of the Wolves cuenta con escenarios llenos de color, vida y los modelos de los personajes están bastante detallados. Adicionalmente, el título cuenta con 19 escenarios y 17 personajes desde su lanzamiento, teniendo ya anunciados cuatro personajes DLC para su primer año de contenido. Cada uno de estos personajes —con excepción de Cristiano Ronaldo de momento—, tienen una historia coherente y aproximadamente de tres a cuatro horas de contenido en el modo Episodios de South Town.

Geese está de regreso y para conocer los detalles de su aparición solo debemos jugar con Terry el modo Episodios de South Town.

Fatal Fury: City of the Wolves también cuenta con la opción de controles simplificados

Además de la configuración de control clásica (denominado en el juego como Arcade Style), City of the Wolves introduce una opción llamada Smarty Style, similar a los controles modernos de Street Fighter 6. Este nuevo esquema asigna los cuatro botones principales a golpe, patada, movimientos especiales y un combo inteligente, complementado con botones para acciones defensivas y ofensivas. No obstante, a diferencia de SF6, el uso de Smart Style no parece una penalización o reducción de daño si lo comparamos a la opción clásica (Arcade Style).

Los ataques normales ligeros están disponibles directamente, mientras que los fuertes se ejecutan con direcciones específicas más los botones de ataque. La principal limitación que tiene este modo de control es la falta de un ataque normal en salto y la imposibilidad de variar la intensidad de los movimientos superespeciales (Gears). Cabe resaltar que los Gears que no se encuentran mapeados en Smarty Style se pueden ejecutar con el movimiento tradicional. Este tipo de control, al no tener la penalización de daño, puede ser útil con uno que otro personaje que pueda aprovechar de la falta de comandos de movimiento para ser su plan de juego más eficiente.

No todo es perfecto

El modo de peleas de clones no es algo que agregue mucho a la experiecnia del jugador.

El enfoque a lo clásico es algo que para nosotros no está nada mal. Sin embargo, el juego en línea de Fatal Fury: City of the Wolves si se siente de una generación pasada. Ya que, a diferencia de otros títulos, en este juego no tenemos lobbies y las salas son similares a las de KOF XV. Adicionalmente, para agregar o invitar amigos lo debemos hacer por medio de un número de identificación de 10 dígitos, algo que se siente bastante arcaico para la actualidad.

Definitivamente hace falta un visor de frames.

Afortunadamente, el netcode de Fatal Fury: City of the Wolves es estable y en el tiempo que jugamos contra otras personas para hacer esta reseña no tuvimos problemas de sincronización o encuentros injugables, incluso con ping de 234 contra gente cuyo servidor era Europa. Todo un avance para un juego de SNK. No obstante, la manera en la que funcionan los puntos de clasificación nos ha desilusionado. Esto debido a que estos se encuentran ligados al jugador y no al personaje.

Este no es el único aspecto que requiere mejoras en Fatal Fury: City of the Wolves, ya que, navegar por los menús del juego puede ser molesto, en PC el cursor no se puede mover con el mouse y el modo entrenamiento apenas tiene las opciones básicas. Afortunadamente, gran parte de lo que no nos gustó se puede arreglar con futuras actualizaciones que doten al juego de estas necesarias mejoras de calidad de vida.

Fatal Fury: City of the Wolves 9 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital para Steam de Fatal Fury: City of the Wolves provista por SNK. El juego también está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series.