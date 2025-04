Fatal Fury: City of the Wolves, ¿Ronaldo es un personaje bueno? ¿Este es el mejor juego de pelea del 2025?

Fatal Fury: City of the Wolves llegó oficialmente al mercado el pasado 24 de abril y nuestro equipo editorial ha tenido una conversación sobre el regreso de la primera franquicia de juegos de pelea de SNK. En esta charla, Julián ‘Sir Laguna’ Ramírez, nuestro editor Francisco Rosado y yo —César ‘Kyota’ Salcedo— abordamos varias de las dudas que el público ajeno a los juegos de pelea o algunos de los entusiastas puedan tener.

Entre estas están la inclusión de personajes invitados basados en personalidades de la vida real, el sistema de combate, la historia y aquellas cosas que no estuvieron a la altura de las expectativas. Adicionalmente, respondemos la pregunta más importante, ¿Es para nosotros Fatal Fury: City of the Wolves el mejor juego de pelea del 2025? Así que los invitamos a ver el video o escucharnos mientras ustedes hacen algo más.

En nuestra reseña de Fatal Fury: City of the Wolves dijimos que el título de SNK logra brillar más que otros juegos actuales gracias a su diseño de personajes, dirección artística, música y sobre todo a su excelente sistema de combate. Ya que, cualquier jugador tiene a su disposición la misma cantidad de herramientas para poder adaptarse a cualquier situación y contrarrestar todo tipo de situaciones. Pueden leer nuestra opinión completa —luego de escuchar o ver nuestro podcast— junto a todo el contenido más relevante de Fatal Fury: City of the Wolves en los enlaces que dejamos a continuación.

También pueden buscar a Kyota y jugar contra el agregando su código de usuario.

