Fatal Fury: City of the Wolves, Salvatore Ganacci y 11 músicos de talla mundial participan en el juego

A inicios de semana, SNK reveló un video musical con la versión completa del tema principal del nuevo Fatal Fury. Ahora, la desarrolladora japonesa ha revelado que la música de Fatal Fury: City of the Wolves será aún más especial que la del resto de sus recientes producciones.

Salvatore Ganacci colabora como asesor musical para SNK en City of the Wolves

Fatal Fury: City of the Wolves tendrá 19 pistas musicales creadas por once músicos de renombre internacional. Según el comunicado de prensa de SNK, Las pistas creadas para el juego —inspiradas en la historia, personajes y escenarios— se integrarán como música de fondo durante las partidas. Adicionalmente, el comunicado confirma la colaboración del DJ yugoslavo Salvatore Ganacci. El nombre del DJ había aparecido en los datos de la beta junto a otra información sobre los futuros personajes DLC.

Junto al anuncio, SNK ha compartido unas declaraciones de Ganacci:

«Formar parte de la banda sonora del legado de Fatal Fury ha sido un honor increíble. El equipo de sonido de SNK ha creado algunas de las mejores músicas de la historia de los videojuegos y trabajar junto a ellos y algunos artistas increíbles para crear algo que no solo complemente la jugabilidad, sino que eleve realmente la experiencia, ha sido un sueño hecho realidad.»

«Producir música para Fatal Fury a través de esta colaboración ha sido una experiencia increíble. No se trataba solo de hacer un disco de Salvatore, sino de cómo potenciar la energía de los combates y, al mismo tiempo, capturar la atmósfera única de cada escenario. Ha sido un viaje emocionante y estoy deseando que los jugadores lo experimenten»

¿Cuándo inicia la segunda beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves?

La segunda beta abierta del próximo juego de pelea de SNK estará disponible a partir del miércoles 26 de marzo de a las 12:00 A.M. (Colombia). En México comienza a las 11:00 p.m. del martes 25. El periodo de prueba termina el lunes 31 de marzo de 2025 a las 3:00 A.M. Colombia y 2:00 A.M. hora de México. Podremos jugar desde PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.

Para conocer todo lo que se podrá hacer en esta segunda beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves y los personajes que estarán disponibles, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: comunicado de prensa de SNK