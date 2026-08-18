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Fatal Fury: City of the Wolves, SNK confirma cuándo estará disponible Duck king

Conoce todo lo que sabemos sobre Duck king, el próximo personaje DLC en unirse a Fatal Fury: City of the Wolves.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

La tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves continua con su plan de lanzamiento mensual de personajes y ahora SNK publicó el primer tráiler Duck King, el maestro de la danza que se sumará al grupo de personajes jugables como personaje descargable (DLC) este mes. Tras el lanzamiento de Rick Strowd el pasado mes julio, Duck King regresa a la franquicia de SNK después de 30 años desde su última aparición en Real Bout 2. Sin embargo, el personaje si ha estado presente en otros títulos de la desarrolladora japonesa como The King of Fighters XI.

¿Cuándo sale o estará disponible Duck King, el segundo personaje de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Fatal Fury: City of the Wolves, SNK comienza la fiesta con el primer tráiler de Duck King

El primer tráiler, si bien no mostró a detalle todos los movimientos que tendrá el personaje, sí confirmó que Duck King llegará a Fatal Fury: City of the Wolves el jueves 27 de agosto. Eso sí, gracias al tráiler confirmamos que Duck King vuelve a las calles de South Town conservando su estilo y movimientos clásicos como el Head Spin Attack, el Break Storm y su Break Spiral como uno de sus Gears. Además, incorpora un modo potenciado con un ataque de múltiples pasos y variados remates.

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En la voz, Anri Katsu interpreta el personaje en japonés y Cedric Williams en inglés, cuyo tráiler lo pueden ver en el siguiente enlace.

¿Quién es Duck King, el personaje que llega en agosto a Fatal Fury: City of the Wolves?

Fatal Fury: City of the Wolves, SNK comienza la fiesta con el primer tráiler de Duck King

Duck King debutó en el Fatal Fury original de 1991 y según su historia, su vida cambió radicalmente tras perder una pelea callejera contra Terry Bogard. Est fue una derrota que lo inspiró a crear un estilo de combate único basado en el breakdance, combinando acrobacias y agilidad similares a las del capoeira. Aunque Terry se convirtió en su rival, también pasó a ser uno de sus mejores amigos. El luchador, DJ y rapero suele hacer apariciones en la pista de baile del Pao Pao Café junto a su mascota, el pollito P-Chan. Aunque estuvo a punto de integrarse a KOF 97 (perdiendo la votación ante Blue Mary), el apoyo del público logró su inclusión en entregas posteriores com en KOF XI.

Ahora, en Fatal Fury: City of the Wolves, Duck King busca venganza contra Wolfgang Krauser en el modo EOST, mientras que en el modo Arcade intentará ganar el torneo King of Fighters para salvar el Pao Pao Café con el dinero del premio.

¿Cuál es calendario de lanzamiento de los personajes de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Si están ansiosos por conocer cuándo salen los personajes de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves, les contamos que el calendario arrancó en julio con la llegada de Rick Strowd, nuestra opinión sobre este personaje la pueden consultar en el siguiente enlace. Posteriormente, el 27 de agosto regresará Duck King junto a su pollito P-chan. En septiembre, la justicia llega a Fatal Fury: City of the Wolves con el tercer luchador en la lista, el maestro de taekwondo Kim Kaphwan. Finalmente, en noviembre llegará Laocorn Gaudeamus, quien hace su debut jugable proveniente de la película animada de 1994. Para cerrar el pase de seis peleadores, SNK mantiene en reserva la identidad de los últimos dos personajes sorpresa, los cuales se unirán al juego en octubre y diciembre.

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Fuente: SNK

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