Fatal Fury: City of the Wolves, SNK confirma la fecha de lanzamiento de Mr. Big

El pasado nueve de noviembre conocimos, gracias a un error de SNK, la fecha de lanzamiento de Mr. Big, el último personaje del primer año de contenido DLC de Fatal Fury: City of the Wolves. Ahora, SNK ha compartido el primer tráiler del personaje en cuestión, en el cual podemos ver algunos de sus movimientos de pelea y se confirma la fecha de lanzamiento de Mr. Big previamente filtrada.

¿Cuándo llega Mr. Big a Fatal Fury: City of the Wolves?

El tráiler confirma que Mr. Big llegará el martes 9 de diciembre del 2025 a Fatal Fury: City of the Wolves. Esta no sería la primera vez que SNK adelanta los planes de lanzamiento de un personaje. Ya que un escenario similar se vio durante el primer año de Samurai Shodown (2019).

El tráiler de Mr. Big en inglés lo pueden ver en el siguiente enlace.

Mr. Big es el “Geese Howard” de Art of Fighting, así que tanto los fanáticos del juego protagonizado por Ryo Sakazaki como aquellos que han jugado la franquicia KOF —en especial The King of Fighters 96— están familiarizados con algunos de los movimientos revelados en el tráiler. Esta versión de Mr. Big cuenta con movimientos clásicos como Ground Blaster, Cross Diving y Drum Shot, además de otros nuevos que debutan en CoTW.

Adicionalmente, SNK describe la historia de Mr. Big en Fatal Fury: City of the Wolves de la siguiente manera:

Tras la muerte del difunto Geese Howard, ahora Mr. Big aspira a apoderarse de South Town, y con la madre enferma de Rock bajo su atenta mirada, ningún pariente consanguíneo ni rival poderoso podrá impedirlo. Aunque los años lo han encanecido, el nombre “Big” conserva su brillo letal; de hecho, todos los que se atreven a subestimar a este jefe se ganan un billete de ida a un final muy infeliz.



Fuente: SNK.