Fatal Fury: City of the Wolves, SNK confirma que Cristiano Ronaldo no estará presente en los modos de un jugador en el lanzamiento

Fatal Fury: City of the Wolves estará disponible desde el lunes 21 de abril como acceso anticipado para todos aquellos hagan la precompra del juego. Sin embargo, SNK ha revelado que —por el momento— Cristiano Ronaldo no estará presente en varios de los modos del juego.

¿Cuáles son los modos en los que no estará presente Cristiano Ronaldo desde el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves?

Desde sus redes sociales, SNK confirmó que Cristiano Ronaldo no estará presente en los modos Arcade y Episodios de South Town desde el lanzamiento. Sin embargo, la desarrolladora japonesa afirmó que posterior al lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves actualizarán el juego para que se pueda usar a Cristiano Ronaldo en los modos Arcade y Episodios de South Town.

¿Cuáles son todos los personajes que Fatal Fury: City of the Wolves?

Primera imagen oficial de la pantalla de selección de selección de personajes de Fatal Fury: City of the Wolves.

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $182.00 COP.

Lista de personajes de Garou: Mark of the Wolves que regresan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves:

Personajes que debutan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves:

Mr. Big – lanzamiento inicios del 2026

Andy Bogard – lanzamiento verano 2025

Ken Masters – lanzamiento verano 2025

– lanzamiento verano 2025 Joe Higashi – lanzamiento final del 2025

Chun Li – lanzamiento invierno 2025

Ahora que hasta pudimos ver a Cristiano Ronaldo en anime, solo resta esperar y ver si SNK y Masami Obari vuelven a unirse para producir alguna serie, OVAs o una película del universo de Fatal Fury o de The King of Fighters.

Fuente: SNK