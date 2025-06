Fatal Fury: City of the Wolves, SNK ha revelado la fecha de lanzamiento de Andy Bogard

Durante las finales de Fatal Fury: City of the Wolves en CEO 2025, SNK reveló un nuevo tráiler que reveló la jugabilidad y confirmó cuál es la fecha de lanzamiento de Andy Bogard. Aunque ya se había visto algo de Andy, en varios eventos pasados, este nuevo tráiler mostró un poco más a detalle algunos, de los movimientos que tendrá el hermano de Terry en este juego.

¿Cuándo estará disponible Andy Bogard en Fatal Fury: City of the Wolves?

Andy Bogard, el primer personaje DLC de Fatal Fury: City of the Wolves, será lanzado el 24 de junio de 2025. Adicionalmente, SNK describió al nuevo personaje como “arma humana y maestro del combate cuerpo a cuerpo estilo Shiranui (taijutsu)”. Además, Andy en la historia del juego busca tener combates de entrenamiento con su alumno Hokutomaru y con su hermano, Terry Bogard.

¿Cuáles son todos los personajes que Fatal Fury: City of the Wolves?

La fecha de lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves está programada para el 24 de abril de 2025. Los jugadores podrán disfrutar el nuevo Fatal Fury en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrecerá como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el pase de temporada 1 por un precio de $182.00 COP.

Lista de personajes de Garou: Mark of the Wolves que regresan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves:

Personajes que debutan en Fatal Fury: City of the Wolves:

Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves:

Chun Li – lanzamiento invierno 2025

Mr. Big – lanzamiento inicios del 2026

Andy Bogard – 24 de junio del 2025.

Ken Masters – lanzamiento verano 2025

Joe Higashi – lanzamiento final del 2025

Fuente: SNK