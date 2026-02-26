Fatal Fury: City of the Wolves, SNK le da la bienvenida a Geese con un corto en anime dirigido por Masami Obari

Oficialmente, ya está disponible Nightmare Geese, el segundo personaje de la temporada 2 de Fatal Fury: City of the Wolves. Así que para aprovechar su llegada, SNK ha compartido un corto en anime de seis minutos de duración dirigido por el legendario director e ilustrador Masami Obari.
SNK describe la historia de este corto de la siguiente manera:
Los destinos se entrelazan después de más de 26 años, mientras Rock Howard, Terry Bogard y otros compiten por el legado del difunto Geese Howard, cuya presencia fantasmal y aterradora sigue acechando South Town. Experimenta el aura siniestra de Nightmare Geese y la intensa acción que se desata cuando los héroes de la ciudad se enfrentan a él, todo ello con el dinámico estilo visual que caracteriza al animador de renombre mundial Masami Obari.
¿Cuáles son los cambios que llegan a Fatal Fury: City of the Wolves con la actualización de Nightmare Geese?
Además de agregar a Nightmare Geese, con la nueva actualización SNK ha agregado nuevo contenido del universo de Street Fighter al juego, el cual pueden consultar en el siguiente enlace. Adicionalmente,debido a que el rebalanceo general de personajes se realizó el mes pasado, la actualización que llega al juego junto a Nightmare Geese solo aplica los siguientes cambios a Fatal Fury: City of the Wolves.
- Tutorial: Se actualizó el ejercicio [BASIC] S.P.G. (Selective Potential Gear) para mejorar la claridad en las instrucciones hacia el usuario.
- Repeticiones (Replays): Se resolvió un error técnico que causaba que las repeticiones de combates específicos de Preecha no se reprodujeran correctamente o presentaran desincronización.
- Depuración de Personajes: Se aplicaron correcciones de errores (bugs) menores a los siguientes luchadores, sin alterar sus estadísticas de daño o velocidad:
- B. Jenet
- Preecha
- Vox Reaper
- Tizoc
