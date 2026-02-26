Fatal Fury: City of the Wolves, SNK le da la bienvenida a Geese con un corto en anime dirigido por Masami Obari

Oficialmente, ya está disponible Nightmare Geese, el segundo personaje de la temporada 2 de Fatal Fury: City of the Wolves. Así que para aprovechar su llegada, SNK ha compartido un corto en anime de seis minutos de duración dirigido por el legendario director e ilustrador Masami Obari.

SNK describe la historia de este corto de la siguiente manera:

Los destinos se entrelazan después de más de 26 años, mientras Rock Howard, Terry Bogard y otros compiten por el legado del difunto Geese Howard, cuya presencia fantasmal y aterradora sigue acechando South Town. Experimenta el aura siniestra de Nightmare Geese y la intensa acción que se desata cuando los héroes de la ciudad se enfrentan a él, todo ello con el dinámico estilo visual que caracteriza al animador de renombre mundial Masami Obari.

¿Cuáles son los cambios que llegan a Fatal Fury: City of the Wolves con la actualización de Nightmare Geese?

Además de agregar a Nightmare Geese, con la nueva actualización SNK ha agregado nuevo contenido del universo de Street Fighter al juego, el cual pueden consultar en el siguiente enlace. Adicionalmente,debido a que el rebalanceo general de personajes se realizó el mes pasado, la actualización que llega al juego junto a Nightmare Geese solo aplica los siguientes cambios a Fatal Fury: City of the Wolves.

Tutorial: Se actualizó el ejercicio [BASIC] S.P.G. (Selective Potential Gear) para mejorar la claridad en las instrucciones hacia el usuario.

Se resolvió un error técnico que causaba que las repeticiones de combates específicos de no se reprodujeran correctamente o presentaran desincronización. Depuración de Personajes: Se aplicaron correcciones de errores (bugs) menores a los siguientes luchadores, sin alterar sus estadísticas de daño o velocidad: B. Jenet Preecha Vox Reaper Tizoc

@gamerfocusco Hay un secreto en el Deadly Rave de Nightmare Geese que casi nadie está usando… y hace MUCHO más daño. En Fatal Fury: City of the Wolves, Geese tiene una versión secreta que no se activa sola: tienes que ganártela con precisión y un timing perfecto. Si solo haces el input básico, verás la versión automática. Pero si sigues el ritmo correcto de los golpes y ejecutas la secuencia manual completa, el daño aumenta de forma brutal. Es difícil, exige práctica, pero cuando lo logras… tu rival no vuelve a levantarse igual. ¿Te atreves a dominarlo? Síguenos para más contenido sobre juegos de pelea. #fatalfury #videojuegos #videogames ♬ sonido original – GamerFocus.co Nightmare Geese también cuenta con secretos y este es uno de ellos.

