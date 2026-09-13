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Fatal Fury: City of the Wolves, SNK muestra los movimientos de pelea de Kim Kaphwan

Street Fighter tienes a sus "Ryus", DBFZ a los "Gokus", Tekken a los Mishima y SNK a Kim Kaphwan y sus hijos los maestros del Taekwondo.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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La semana pasada conocimos que dos personajes de Tokyo Revengers serán los invitados en la tercera temporada de contenido DLC para Fatal Fury: City of the Wolves. Ahora, SNK ha revelado por medio de un tráiler cómo pelea Kim Kaphwan en Fatal Fury: City of the Wolves.

¿Cómo pelea Kim Kaphwan en Fatal Fury: City of the Wolves?

Aunque Kim ha tenido una participación muy regular en los videojuegos de pelea de SNK, esta será su primera aparición en Fatal Fury en casi 30 años. Él es el histórico maestro de Taekwondo de la otrora desarrolladora de Osaka y regresa en Fatal Fury: City of the Wolves para convertirse en el tercer personaje de la actual temporada.

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En este juego Kim Kaphwan se encuentra notablemente mayor y más rudo en comparación con su imagen habitual. Ya que, mientras que en King of Fighters aparenta unos 20 años, en Fatal Fury: City of the Wolves se presenta claramente como un artista marcial más curtido, acorde a su condición de padre de dos hijos adultos. A pesar de que Kim Jae Hoon fue diseñado para retener gran parte de los movimientos de pelea de Kim en contraposición al estilo extravagante de Kim Dong Hwan, el nuevo tráiler demuestra que Kim aún tiene movimientos que lo distinguen de sus dos hijos. El tráiler de presentación de Kim Kaphwan deja ver un buen número de combos aéreos y combinaciones alejadas de lo visto en los estilos de pelea de sus dos hijos.

¿Cuándo sale o estará disponible Kim Kaphwan en Fatal Fury: City of the Wolves?

Kim Kaphwan estará disponible en aproximadamente una semana y media, ya que SNK ha fijando su lanzamiento para el 24 de septiembre. De este modo, octubre contará con la presencia del dúo de personajes invitados Manjiro Sano y Ken Ryuguji procedentes de Tokyo Revengers, noviembre presentará a Laocorn, y diciembre cerrará con un personaje que permanece desconocido, por lo que es probable que este último espacio de personaje de la tercera temproada de Fatal Fury: City of the Wolves sea para un personaje perteneciente a otro juego de SNK.

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Fuente: SNK

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