Fatal Fury: City of the Wolves, SNK pone fecha a la llegada del contenido que le hacía falta a Ronaldo

Desde el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves, un personaje destaco por sentirse incompleto. Este es Cristiano Ronaldo, ya que, además de no tener una animación idle, el personaje inspirado en el astro portugués tampoco estaba disponible en el modo arcade ni en EOST.

¿Cuándo estará disponible la actualización de Ronaldo en Fatal Fury: City of the Wolves?

Anteriormente, SNK actualizó Fatal Fury: City of the Wolves con nuevos colores para Ronaldo inspirados en los uniformes que el jugador ha portado a lo largo de su carrera.

Aquellos que quieran jugar con Ronaldo en el modo arcade o conocer su historia en EOST, no tendrán que esperar mucho. Ya que, la actualización de Ronaldo en Fatal Fury: City of the Wolves estará disponible desde el martes 15 de julio.

¿Cuáles son todos los personajes del juego?

Fatal Fury: City of the Wolves está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. El juego se ofrece como un paquete de edición especial que incluye el juego base y el primer año de contenido DLC por un precio de $182.00 COP. Así que, a continuación, les contamos cuáles son los personajes base y los DLC que llegarán durante el primer año de Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes clásicos de Fatal Fury presentes en City of the Wolves: Billy Kane Mai Shiranui Terry Bogart



Lista de personajes DLC del pase de temporada 1 de Fatal Fury: City of the Wolves: Andy Bogard – 24 de junio del 2025. Ken Masters – lanzamiento verano 2025 Joe Higashi – lanzamiento final del 2025 Chun Li – lanzamiento invierno 2025 Mr. Big – lanzamiento inicios del 2026



Fuente: SNK