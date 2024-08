Fatal Fury: City of the Wolves, SNK presenta cómo pelea Mai en Gamescom

Durante Gamescom Opening Night Live 2024, SNK además de revelar que Fatal Fury: City of the Wolves sale el 24 de abril del 2025, también mostró el regreso de Mai Shiranui a la franquicia que la vio nacer como «la verdadera reina de las luchadoras».

El tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves que muestra a detalle los movimientos de pelea de Mai Shiranui en inglés, lo pueden ver en el siguiente enlace.

¿Cómo pelea Mai Shiranui en Fatal Fury: City of the Wolves?

El tráiler que muestra cómo pelea Mai Shiranui en Fatal Fury: City of the Wolves abre con un mosaico de las diferentes versiones del personaje femenino más importante de SNK.

A diferencia de Terry Bogard, a quien acabamos de ver cómo pelea en Street Fighter 6 (SF6), Mai cuenta con una cantidad importante de movimientos de lucha que debutan en Fatal Fury: City of the Wolves. Sin embargo, esto no significa que la Kunoichi de SNK no tenga algunos de sus movimientos de pelea más característicos de regreso en Fatal Fury: City of the Wolves.

En Fatal Fury: City of the Wolves, Mai Shiranui también tendrá su traje de pelea clásico.

Desafortunadamente, el tráiler de Mai Shiranui es el más corto de los que ha compartido SNK para el juego Fatal Fury: City of the Wolves hasta el momento. Esto ha hecho que sea complicado diferenciar algunos golpes que tendrá la luchadora, los cuales son definitivamente nuevos para el personaje.

Esperamos que pronto SNK de más detalles sobre los nuevos movimientos de pelea de Mai en Fatal Fury: City of the Wolves, así como también la historia que tendrá ella en este nuevo juego.

¿Cuáles son los personajes jugables que tendrá Fatal Fury: City of the Wolves?

Ahora que vimos cómo pelea Billy Kane en Fatal Fury: City of the Wolves repasemos cuáles son los personajes que ha presentado SNK.

En el primer tráiler de City of the Wolves se pudieron escuchar las voces de Rock Howard, Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Joe Higashi, Billy Kane, Marco Rodrigues, Alice Nakata, Gato, Tizoc, Kain R. Heinlein y Terry Bogard. Sin embargo, SNK con el tráiler que anunció que el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves será a inicios del 2025, solo reveló a los primeros cinco personajes del juego. Entre estos se encuentra Preecha, luchadora que debutará en Fatal Fury: City of the Wolves.

Personajes de Fatal Fury: City of the Wolves confirmados hasta el momento:

