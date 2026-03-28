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Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela a Kenshiro en el primer día de AnimeJapan 2026

SNK confirma la llegada del 64avo sucesor del Hokuto Shinken y cómo se verá su modelo en Fatal Fury: City of the Wolves.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Durante el primer día de AnimeJapan 2026, SNK tomó a todos por sorpresa cuándo de la nada anunció que Kenshiro, el protagonista de Hokuto no Ken será el último personaje de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. Si bien, la desarrolladora japonesa ya había dado pistas sobre la llegada de Kenshiro, en enero del 2026, el tráiler presentado hoy muestra un poco más del corto animado y además revela cómo se ve el personaje en el juego.

Con la revelación de Kenshiro, durante AnimeJapan 2026, solo resta que SNK confirme cuál es el quinto personaje de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. No obstante, puede que ya la desarrolladora japonesa nos haya dicho quién será. Así que la balanza está entre Robert Garcia o Ryo Sakazaki.

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Adicionalmente, la producción de la nueva adaptación al anime de Hokuto no Ken compartió el opening de la serie. Este se llamará «Hallelujah» y será interpretado por Alexandros. Esta agrupación es conocida por interpretar el ending de la primera película de Mobile Suit Gundam Hathaway.

¿Cuándo saldrán los nuevos personajes de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela a Kenshiro en el primer día de AnimeJapan 2026
  • Kim Jae Hoon – ya disponible2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre.
  • Nightmare Geese – ya disponible: este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado.
  • Blue Mary – ya disponible: aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” (grappler), utilizando el sistema REV Accel como eje principal para generar ofensivas constantes.
  • Wolfgang Krauser – lanzamiento abril 2026: él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el Kaiser Wave como técnica central, respetando la escala masiva del personaje.
  • Kenshiro – lanzamiento junio 2026: la colaboración de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves traerá a el protagonista de Hokuto no Ken a pelear en las calles de South Town.
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Fuente: cuenta oficial de Fatal Fury: City of the Wolves

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