Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela cuando llega Mr. Karate en Combo Breaker

La segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves se aproxima a su final y SNK durante el segundo día del evento Combo Breaker 2026, presentó oficialmente el avance de jugabilidad de Mr. Karate, junto con la fecha de llegada a Fatal Fury: City of the Wolves.

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¿Cómo pelea y cuándo llega Mr. Karate a Fatal Fury: City of the Wolves?

En esta ocasión, la identidad detrás de la máscara de tengu no pertenece a la familia Sakazaki, sino a Robert Garcia, el otro discípulo del estilo Kyokugen Karate de Takuma. El tráiler, presentado en Combo Breaker 2026, revela que este luchador conserva varios de los movimientos que Robert Garcia ha utilizado en The King of Fighters. Entre sus técnicas especiales confirmadas se encuentran el Ryuugeki Ken (el cual se puede cargar), el Hien Shippuu Kyaku, el Ryuunga y el Gen’ei Kyaku. Además, se añade una nueva postura de contraataque y un comando de desplazamiento rápido (command dash). Por el lado de sus Gear, Mr. Karate cuenta con el Ryuuko Ranbu y el Super Haou Shoukou Ken.

SNK también ha rescatado mecánicas clásicas de Art of Fighting adaptadas exclusivamente para él: el Spirit Charge, orientado presuntamente a reducir su propio medidor REV, y la burla Razz, que de mantener sus propiedades en Fatal Fury: City of the Wolves incrementaría el medidor REV del oponente. El lanzamiento de Mr. Karate está programado para el 27 de mayo, coincidiendo con las llegadas de Kunimitsu a Tekken 8 e Ingrid a Street Fighter 6. La temporada cerrará en junio con Kenshiro del manga Hokuto no Ken.

¿Cuáles son los personajes de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Kim Jae Hoon – lee nuestras impresiones : 2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre.

lee nuestras impresiones 2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre. Nightmare Geese – lee nuestras impresiones : este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado.

lee nuestras impresiones este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado. Blue Mary – lee nuestras impresiones : aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( grappler ), utilizando el sistema REV Accel como eje principal para generar ofensivas constantes.

lee nuestras impresiones aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( ), utilizando el sistema como eje principal para generar ofensivas constantes. Wolfgang Krauser – lee nuestras impresiones : él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el Kaiser Wave como técnica central, respetando la escala masiva del personaje.

lee nuestras impresiones él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el como técnica central, respetando la escala masiva del personaje. Mr. Karate – lanzamiento 27 de mayo : Durante EVO Japan 2026, SNK reveló que sería Mr. Karate III —esta vez personificado por Robert Garcia— será el quinto personaje de esta temporada que se unirá a Fatal Fury: City of the Wolves a finales de mayo.

: Durante EVO Japan 2026, SNK reveló que sería Mr. Karate III —esta vez personificado por Robert Garcia— será el quinto personaje de esta temporada que se unirá a Fatal Fury: City of the Wolves a finales de mayo. Kenshiro – lanzamiento junio 2026: la colaboración de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves traerá a el protagonista de Hokuto no Ken a pelear en las calles de South Town.

Fuente: SNK