Videojuegos

Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela cuando llega Mr. Karate en Combo Breaker

Descubre los movimientos de Robert Garcia y las mecánicas clásicas de Art of Figthing que traerá a Fatal Fury: City of the Wolves.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

La segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves se aproxima a su final y SNK durante el segundo día del evento Combo Breaker 2026, presentó oficialmente el avance de jugabilidad de Mr. Karate, junto con la fecha de llegada a Fatal Fury: City of the Wolves.

¿Cómo pelea y cuándo llega Mr. Karate a Fatal Fury: City of the Wolves?

En esta ocasión, la identidad detrás de la máscara de tengu no pertenece a la familia Sakazaki, sino a Robert Garcia, el otro discípulo del estilo Kyokugen Karate de Takuma. El tráiler, presentado en Combo Breaker 2026, revela que este luchador conserva varios de los movimientos que Robert Garcia ha utilizado en The King of Fighters. Entre sus técnicas especiales confirmadas se encuentran el Ryuugeki Ken (el cual se puede cargar), el Hien Shippuu Kyaku, el Ryuunga y el Gen’ei Kyaku. Además, se añade una nueva postura de contraataque y un comando de desplazamiento rápido (command dash). Por el lado de sus Gear, Mr. Karate cuenta con el Ryuuko Ranbu y el Super Haou Shoukou Ken.

- Publicidad -

SNK también ha rescatado mecánicas clásicas de Art of Fighting adaptadas exclusivamente para él: el Spirit Charge, orientado presuntamente a reducir su propio medidor REV, y la burla Razz, que de mantener sus propiedades en Fatal Fury: City of the Wolves incrementaría el medidor REV del oponente. El lanzamiento de Mr. Karate está programado para el 27 de mayo, coincidiendo con las llegadas de Kunimitsu a Tekken 8 e Ingrid a Street Fighter 6. La temporada cerrará en junio con Kenshiro del manga Hokuto no Ken.

¿Cuáles son los personajes de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

  • Kim Jae Hoon – lee nuestras impresiones2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre.
  • Nightmare Geese – lee nuestras impresiones: este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado.
  • Blue Mary – lee nuestras impresiones: aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” (grappler), utilizando el sistema REV Accel como eje principal para generar ofensivas constantes.
  • Wolfgang Krauser – lee nuestras impresiones: él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el Kaiser Wave como técnica central, respetando la escala masiva del personaje.
  • Mr. Karate – lanzamiento 27 de mayo: Durante EVO Japan 2026, SNK reveló que sería Mr. Karate III —esta vez personificado por Robert Garcia— será el quinto personaje de esta temporada que se unirá a Fatal Fury: City of the Wolves a finales de mayo.
  • Kenshiro – lanzamiento junio 2026: la colaboración de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves traerá a el protagonista de Hokuto no Ken a pelear en las calles de South Town.
🔥

Más noticias sobre juegos de pelea

Street Fighter 6: Capcom ha compartido la guía de pelea de Ingrid
 Street Fighter 6: Capcom ha compartido la guía…
Street Fighter 6: guía para desbloquear a Ingrid como maestro en el modo World Tour
 Street Fighter 6: guía para desbloquear a Ingrid…
Impresionante, así es la figura Premium Master Line de Chun-Li de Street Fighter 6
 Impresionante, así es la figura Premium Master Line…

Fuente: SNK

Más de:
Fatal Fury: City of the Wolves Fatal Fury: City of the Wolves
Tras años de espera, Dead by Daylight por fin recibe a Jason de Viernes 13, pero no digan de qué película viene o tendremos problemas legales
Por qué Mina the Hollower es tan económico, si el indie de Yacht Club no tiene detrás presupuestos descomunales como los de Silksong y Mixtape
La actualización Vanguard de Valorant «brickea» dispositivos de trampa para PC y los convierte en pisapapeles, según Riot Games
¿Bajará el precio de las memorias? Corsair integra chips de la firma china CXMT en sus RAM
Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced anunciado para Nintendo Switch 2 junto con el DLC Azure Striker Gunvolt GX
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Estos son todos los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026
No hay comentarios

Lo último

Estos son todos los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2026
Anime y Manga
Téa Gardner aporta su poder de la amistad a Yugi Muto y Joey Wheeler como la nueva figura Kotobukiya de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
Cultura POP
Adiós a los muchachos y hola a los cuchos en el primer tráiler de Vought Rising, lo que Clara hubiera querido
Cine y TV
El Mandaloriano y Grogu es tan decepcionante como El ascenso de Skywalker, pero por razones muy diferentes
Cine y TV