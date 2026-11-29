Durante el tercer día del SNK World Championship (SWC) 2026, la desarrolladora japonesa reveló el primer vistazo a la cuarta temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. Pero antes, SNK compartió el primer tráiler de jugabilidad de Reina, el séptimo y último personaje de la tercera temporada.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de SNK. Seguir

¿Cuándo sale y cómo pelea Reina, el último personaje de la tercera temproada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Antes del anuncio de la cuarta temporada, SNK confirmó que Reina se unirá a la plantilla de personajes de Fatal Fury: City of the Wolves el jueves 17 de diciembre. Su estilo de combate conserva la esencia clásica de la familia Mishima, teniendo como punta de lanza en su ataque el icónico Electric Wind God Fist. La movilidad y la presión ofensiva del personaje dependen en gran medida del Wind God Step, una técnica de desplazamiento que funcionará como herramienta principal para acortar distancias frente al oponente. Gracias a esto, Reina será el primer personaje del juego en tener tres opciones de movilidad.

Además, la lista de comandos visible en el menú de pausa de las grabaciones de los asistentes a SWC 2026 confirma que su repertorio incluye movimientos característicos como el Demon Breath, el Lightning Wheel y el War God Kick, entre otros recursos.

¿Cuál será el tema principal de la cuarta temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Rise of the Eclipse —o el ascenso del eclipse— será el tema principal de la cuarta temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. Sin embargo, a pesar de ser muy temprano para conocer cuáles serán los personajes que llegarán a Fatal Fury: City of the Wolves en el 2027, el tema y el anuncio de Alfred nos pueden dar algunas pistas sobre los personajes que veremos.

Nuestra apuesta, es que en el 2027 podríamos ver además de a Alfred a White, el villano de Real Bout Garou Densetsu Special: Dominated Mind. Además, el tema podría estar conectado a Freeman, personaje que debutó en Garou Mark of the Wolves e incluso a Iori Yagami de The King of Fighters —aunque la llegada del rival de Kyo Kusanagi a Fatal Fury: City of the Wolves no la vemos tan probable. Sin embargo, Ryuji Yamazaki —uno de los heraldos de Orochi— y los gemelos Chonshu y Chonrei si podrían regresar al juego de SNK que se encuentra celebrando sus aniversario número 35.

¿Quién es el Alfred, el primer personaje de la cuarta temporada de Fatal Fury: City of the Wolves en ser revelado?

Alfred es un joven aviador, el cual jefe debutó en el juego Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, logrando consolidarse más adelante como parte del elenco principal seleccionable en Real Bout Garou Densetsu Special Dominated Mind. Su pasión por el vuelo nació gracias a su mentor, John, un piloto al que idolatra desde que este se convirtió en el héroe de su ciudad natal tras salir victorioso de una persecución contra un avión MiG en territorio ruso a los 62 años de edad.

Marcado por la trágica muerte de su padre en un accidente ocurrido una década antes de los eventos del juego en el que debutó, el personaje encontró su vocación heroica tras inspirarse en las hazañas de Terry Bogard. Esta determinación lo llevó a enfrentar con valentía a White cuando este asumió el control como el nuevo jefe criminal de South Town, con el objetivo de proteger los restos de su difunto padre, una cruzada que eventualmente le permitió forjar amistad con Terry y con diversos peleadores de la ciudad de los lobos.

Fuente: SNK