Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela el primer vistazo al Hidden Gear de Kenshiro en los comerciales del nuevo anime

Desde finales de marzo, SNK reveló oficialmente que Kenshiro, el protagonista de Hokuto no Ken, será el último personaje de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves. Sin embargo, antes de conocer cómo serán sus movimientos de pelea tendremos que esperar a la llegada de Mr. Karate, el cual se unirá al juego a finales de este mes. No obstante, parece que por primera vez SNK se ha saltado su propio protocolo. Ya que, han revelado un pequeño vistazo a uno de los movimientos finales que tendrá Kenshiro en Fatal Fury: City of the Wolves.

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¿Dónde mostró SNK a Kenshiro antes de su llegada oficial a Fatal Fury: City of the Wolves?

A través de un comercial de televisión emitido recientemente en Japón, durante la emisión del sexto episodio de la nueva adaptación de Hokuto no Ken, se revelaron las primeras secuencias de combate de Kenshiro en Fatal Fury: City of the Wolves. Aunque el metraje protagonizado por Kenshiro es breve, situándose a partir del segundo 22 del anuncio, permite apreciar la fidelidad con la que se ha recreado al personaje. Ya que, en el clip, se observa a Kenshiro ejecutando lo que podría ser su Hidden Gear, donde utiliza su técnica insignia de golpes rápidos contra Wolfgang Krauser.

Un detalle que cabe resaltar, es que el Kenshiro desgarra su camisa durante la ejecución de este movimiento especial, terminando la secuencia con su icónica frase: «Ya estás muerto» —Omae wa mou shindeiru (おまえはもう死んでいる)—. Además de su estilo de combate, se ha confirmado que Kenshiro contará con su propio escenario dedicado, el cual se puede ver que esta altamente inspirado en ambiente postapocalíptico en el que se desarrolla la historia del manga escrito por Buronson e ilustrado por Tetsuo Hara.

¿Cuáles son los personajes de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Kim Jae Hoon – lee nuestras impresiones : 2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre.

lee nuestras impresiones 2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre. Nightmare Geese – lee nuestras impresiones : este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado.

lee nuestras impresiones este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado. Blue Mary – lee nuestras impresiones : aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( grappler ), utilizando el sistema REV Accel como eje principal para generar ofensivas constantes.

lee nuestras impresiones aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( ), utilizando el sistema como eje principal para generar ofensivas constantes. Wolfgang Krauser – lee nuestras impresiones : él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el Kaiser Wave como técnica central, respetando la escala masiva del personaje.

lee nuestras impresiones él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el como técnica central, respetando la escala masiva del personaje. Mr. Karate – lanzamiento mayo 2026 : Durante EVO Japan 2026, SNK reveló que sería Mr. Karate III —esta vez personificado por Robert Garcia— será el quinto personaje de esta temporada que se unirá a Fatal Fury: City of the Wolves a finales de mayo.

: Durante EVO Japan 2026, SNK reveló que sería Mr. Karate III —esta vez personificado por Robert Garcia— será el quinto personaje de esta temporada que se unirá a Fatal Fury: City of the Wolves a finales de mayo. Kenshiro – lanzamiento junio 2026: la colaboración de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves traerá a el protagonista de Hokuto no Ken a pelear en las calles de South Town.

Fuente: SNK