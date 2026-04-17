Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela la fecha de llegada de Wolfgang Krauser con una gran actualización por el primer año del juego

Con un nuevo tráiler SNK ha confirmado la llegada de Wolfgang Krauser a Fatal Fury: City of the Wolves, continuando con su calendario de lanzamientos mensuales que inició en octubre del año pasado. Krauser, conocido como uno de los antagonistas clásicos de la franquicia y miembro del equipo de los jefes de KOF 96, realizó su primera aparición en Fatal Fury 2. Su llegada a Fatal Fury: City of the Wolves marca el regreso del personaje a un título principal de la franquicia tras casi 28 años de ausencia.

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¿Cuándo llega Wolfgang Krauser a Fatal Fury: City of the Wolves?

Wolfgang Krauser, el cuarto personaje de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves estará disponible a partir del próximo viernes 24 de abril, acompañado su nuevo escenario, Kaiser Hall. Adicionalmente, SNK confirmó que junto a Krauser, Fatal Fury: City of the Wolves recibirá una gran actualización con motivo de su primer aniversario. Sin embargo, por el momento se desconoce si además de cambios estéticos, la actualización traerá cambios sustanciales a la jugabilidad o balance de los personajes. No obstante, SNK realizará una transmisión especial el 22 de abril a las 10:00 P.M hora de Colombia, 9:00 P.M México, donde se desglosarán las mejoras técnicas y los ajustes de contenido que recibirá el videojuego con la actualización de Krauser.

A major update will be released on April 24

to coincide with the 1st anniversary ⚙️



Update details will be revealed

during the special program on April 23 📺



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#FatalFury #CotW pic.twitter.com/m9O4NMfiEn — FATAL FURY: City of the Wolves (@FATALFURY_PR) April 17, 2026

¿Cuándo saldrán los nuevos personajes de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves?

Kim Jae Hoon – ya disponible: 2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre.

2026: el segundo hijo de Kim Kaphwan cuenta con un estilo de pelea que adapta movimientos de Taekwondo. Jae Hoon se diferencia de su hermano Dong Hwan por el uso de técnicas de fuego. Además del parecido de estas con las de su padre. Nightmare Geese – ya disponible: este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado.

este personaje es una variante basada en el icónico villano, el cual —según SNK— para ser un personaje jugable ha sido equilibrado. Blue Mary – ya disponible: aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( grappler ), utilizando el sistema REV Accel como eje principal para generar ofensivas constantes.

aunque es un personaje recurrente en The King of Fighters, el equipo de desarrollo la ha rediseñado para recuperar su esencia de la saga Fatal Fury. Su estilo de combate aprovecha sus características de “personaje de agarres” ( ), utilizando el sistema como eje principal para generar ofensivas constantes. Wolfgang Krauser – lanzamiento 24 de abril 2026: él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el Kaiser Wave como técnica central, respetando la escala masiva del personaje.

él es el antagonista de la segunda entrega de Fatal Fury. Este personaje regresa con una recreación visual en 3D que busca equilibrar sus diversas apariciones previas. Su diseño mantiene el como técnica central, respetando la escala masiva del personaje. Kenshiro – lanzamiento junio 2026: la colaboración de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves traerá a el protagonista de Hokuto no Ken a pelear en las calles de South Town.

Fuente: SNK