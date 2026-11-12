Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela la historia, cuándo sale y cómo pelea Laocorn el villano de la película dirigida por Masami Obari

SNK ha presentado oficialmente el primer tráiler de jugabilidad de Laocorn Gaudeamus, el antagonista principal de la película animada de 1994 Fatal Fury: The Motion Picture, dirigida por Masami Obari. Tras más de treinta años desde su debut en la gran pantalla, Laocorn Gaudeamus llega por primera vez como personaje jugable a un videojuego de Fatal Fury. Laocorn se sumará al elenco de Fatal Fury: City of the Wolves como la quinta entrega y sexto personaje DLC de la Temporada 3, unirse a una alineación que ya cuenta con Rick Strowd, Duck King, Kim Kaphwan y los invitados de Tokyo Revengers, Draken y Mikey.

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¿Cuándo sale o estará disponible Laocorn Gaudeamus en Fatal Fury: City of the Wolves?

En el nuevo tráiler se pueden ver los modelos 3D de Jamin, Hauer y Panni.

Laocorn Gaudeamus estará disponible en Fatal Fury: City of the Wolves a partir del próximo jueves 19 de noviembre de 2026. Junto con su lanzamiento, la actualización incorporará rutas de historia dedicadas exclusivamente al personaje dentro de los modos Arcade y EOST (Episodes of South Town). Además, SNK confirmó que el próximo personaje en sumarse al pase de temporada será Reina, procedente de Tekken 8, quien llegará en un momento sin definir de diciembre.

¿Cómo pelea Laocorn Gaudeamus en Fatal Fury: City of the Wolves?

Gracias a su primer tráiler de jugabilidad oficial, SNK mostró el estilo ofensivo y el poder descomunal que caracterizan a este luchador. Además, el tráiler nos muestra un poco de sus poderes y movimientos en el aire,los cuales harán que este luchador destaque en comparación a los demás personajes del juego. Adicionalmente, en el final del video, Laocorn se equipa con la legendaria Armadura de Marte; aunque aún no se ha confirmado si este elemento se limita a un ataque específico o si funciona como una mejora temporal para el personaje y su repertorio de movimientos, como ocurre habitualmente con las mecánicas de conocidas como install en los juegos de pelea.

¿Qué sabemos sobre la historia de Laocorn en Fatal Fury: City of the Wolves?

SNK también compartió un breve resumen de la película de 1994 para que podamos entender las motivaciones de Laocorn Gaudeamus.

Interpretado por Shin-ichiro Miki en japonés y Branden Loera en inglés, Laocorn es un descendiente directo del antiguo guerrero Gaudeamus y hermano gemelo de Sulia. Obsesionado con trascender su humanidad para alcanzar la divinidad, busca reunir las piezas de la Armadura de Marte, una reliquia que alberga el poder de un dios de la guerra. Al descubrir que la última pieza de la armadura se encuentra en South Town como parte del premio para el campeón del torneo KOF, Laocorn decide entrar personalmente a la competencia, enfrentándose a un destino que podría escapar de su control.