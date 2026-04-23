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Fatal Fury: City of the Wolves, todas las notas del parche o actualización de aniversario que llega con Krauser

SNK, a horas de liberar a Krauser, ha compartido las notas del parche de aniversario que traerá un gran número de cambios a Fatal Fury: City of the Wolves.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 5 min

SNK ha liberado las notas del parche o actualización que implementará la versión 2.0.1 de Fatal Fury: City of the Wolves para conmemorar el primer aniversario del juego. Esta actualización introduce a Wolfgang Krauser como nuevo personaje jugable, junto con el escenario Kaiser Hall. El parche implementa algunos ajustes en el equilibrio del sistema de combate, correcciones de errores y una reestructuración completa de la interfaz de usuario para facilitar la navegación entre los distintos modos de juego.

La actualización del 24 de abril para Fatal Fury: City of the Wolves añade el modo Wolves’ Destiny, una nueva historia —que contará con diálogos doblados al ingles y japonés— que explora los eventos posteriores al modo arcade a través de diferentes rutas ramificadas. Otra novedad destacada es el regreso de las batallas por Ring Out en el escenario Second South Central, permitiendo victorias instantáneas al expulsar al rival del límite de la arena. Además, se ha habilitado el uso de la versión fuerte de los movimientos especiales dentro del Smart Style mediante el comando de botón REV Guard más botón de movimiento especial.

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Cambios generales a Fatal Fury: City of the Wolves con la actualización del 24 de abril

Fatal Fury: City of the Wolves, todas las notas del parche o actualización de aniversario que llega con Krauser
CategoríaDescripción del Ajuste o Corrección
Barra de PoderSe ajustó el llenado: ahora carga al impactar movimientos especiales (versión REV). Se redujo la cantidad ganada por REV Blows y movimientos que no usan medidor REV.
Smart StyleAhora es posible ejecutar la versión fuerte de un movimiento especial combinando el botón REV Guard con el botón de movimiento especial. Se ajustó la fuerza del movimiento resultante para ciertos personajes.
Comandos de entradaPara mitigar errores, los movimientos especiales con entrada abajo, diagonal abajo-adelante, adelante ya no se activarán con entradas que solo lleguen a diagonal. Se aplica la misma lógica a entradas hacia atrás y movimientos tipo «shoryuken».
Ataque CombinadoEl incremento del medidor REV al bloquear ahora es consistente en todo el plantel: 75 para el segundo impacto y 75 para el tercero. Mai es la excepción con 70 en el segundo impacto.
Invencibilidad a agarresSe estandarizaron las hitboxes de invencibilidad a agarres para movimientos antiaéreos invencibles de Rock (Rising Tackle fuerte/REV), Terry (Power Dunk fuerte/REV), Dong Hwan (Kuusajin fuerte/REV), Hotaru (Tenshin Shou fuerte/REV), Kain (Schwarze Lanze REV), Joe (Tiger Kick REV) y Blue Mary (Vertical Arrow fuerte).
REV BlowSe ajustaron los criterios de activación del efecto de cámara lenta en contraataques para evitar que ocurra cuando el castigo no está garantizado debido a los frames de recuperación del oponente.

Notas del parche del 24 de abril con algunos cambios a los personajes de Fatal Fury: City of the Wolves

PersonajeMovimiento o SecciónDetalle del Cambio
Rock HowardRising Tackle (REV)Resuelto: Era invencible a agarres terrestres.
GatoPuño débil de cercaReducción de la hitbox en ataque.
Vox ReaperShougeki RakuResuelto: Realizaba 3 impactos cuando se ejecutaba a corta distancia.
Kain R. HeinleinSchwarzer Panzer (fuerte)Hurtbox expandida alrededor de los pies de Kain.
TizocAtaque CombinadoResuelto: El juego trataba el cuarto impacto como un proyectil.
TizocPoseidon Wave (fuerte)Se cambió el tiempo de entrada del freno (brake).
TizocDerribo (Knockdown)Hurtbox expandida durante el estado de derribo.
Joe HigashiTiger Kick (débil/fuerte)El primer frame de la hitbox en ataque ahora impactará a oponentes invencibles en el aire.
Mr. BigAtaque CombinadoLa ventaja de frames al bloquear ahora coincide con la de otros personajes.
Kim Jae HoonHien Zan (todas las fuerzas)El primer frame de la hitbox en ataque ahora impactará a oponentes invencibles en el aire.
Nightmare GeeseAtaque de esquiva bajaHurtbox y pushbox expandidas para evitar que los personajes cambien de lado al esquivar ciertos ataques.
Blue MaryVertical Arrow / Quick ArrowResuelto: Los valores de prorrateo de daño en combos no se añadían bajo ciertas condiciones.

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Fuente: SNK

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