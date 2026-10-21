Fatal Fury: City of the Wolves, todas las notas del parche o actualización Mikey y Draken (octubre)

Manjiro «Mikey» Sano y Ken «Draken» Ryuguji de Tokyo Revengers se incorporarán al elenco de Fatal Fury: City of the Wolves el 22 de octubre de 2026. La llegada de estos dos luchadores coincide con el lanzamiento del juego en formato digital para Nintendo Switch 2. Así que como es costumbre, para preparar los servidores de Fatal Fury: City of the Wolves para la llegada de los dos nuevos personajes invitados, se ha publicado la versión 3.3.2 del juego, la cual incluye los ajustes de equilibrio para ocho personajes y una nueva historia para el modo EOST titulada «Tokyo Revengers Episode«, en la cual Terry y Kain resultan heridos al intentar rescatar a Rock de las manos de Krauser, permitiendo la intervención de Mikey y Draken.

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Todos los cambios y notas del parche de la actualización de octubre para Fatal Fury: City of the Wolves

La actualización 3.3.2 para Fatal Fury: City of the Wolves implementa correcciones enfocadas en acciones específicas de tan solo ocho luchadores. Aunque estas modificaciones reducen el rendimiento general de dichas opciones, la cantidad de frames añadidos no altera en gran medida la posición en la tier list de cada uno de estos ocho personajes. Sin embargo, cabe destacar que en la comunicación de SNK no se detallaron los valores de dichos cambios. Estos son los personajes y los movimientos que se vieron afectados con la actualización para Fatal Fury: City of the Wolves de octubre de 2026.

Personaje Movimiento / Estado afectado Ajuste realizado Marco Rodrigues Backward Hop Incremento de frames totales Kain R. Heinlein Schwarze Lanze (fuerte) Smart Style Incremento de frames totales Chun-Li Spinning Bird Kick (fuerte) Smart Style Incremento de frames totales Kim Jae Hoon Hien Zan (fuerte) Smart Style Incremento de frames totales Blue Mary Straight Slicer (fuerte) Smart Style Incremento de frames totales Rick Strowd When Downed Incremento de frames totales Duck King Throw Incremento de frames totales Kim Kaphwan Mugen Houou Kyaku Incremento de frames totales

Fuente: SNK