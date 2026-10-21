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Fatal Fury: City of the Wolves, todas las notas del parche o actualización Mikey y Draken (octubre)

Los dos nuevos personajes de Fatal Fury: City of the Wolves no llegan solos y estos son los cambios que SNK ha aplicado en el nuevo parche.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Manjiro «Mikey» Sano y Ken «Draken» Ryuguji de Tokyo Revengers se incorporarán al elenco de Fatal Fury: City of the Wolves el 22 de octubre de 2026. La llegada de estos dos luchadores coincide con el lanzamiento del juego en formato digital para Nintendo Switch 2. Así que como es costumbre, para preparar los servidores de Fatal Fury: City of the Wolves para la llegada de los dos nuevos personajes invitados, se ha publicado la versión 3.3.2 del juego, la cual incluye los ajustes de equilibrio para ocho personajes y una nueva historia para el modo EOST titulada «Tokyo Revengers Episode«, en la cual Terry y Kain resultan heridos al intentar rescatar a Rock de las manos de Krauser, permitiendo la intervención de Mikey y Draken.

Todos los cambios y notas del parche de la actualización de octubre para Fatal Fury: City of the Wolves

La actualización 3.3.2 para Fatal Fury: City of the Wolves implementa correcciones enfocadas en acciones específicas de tan solo ocho luchadores. Aunque estas modificaciones reducen el rendimiento general de dichas opciones, la cantidad de frames añadidos no altera en gran medida la posición en la tier list de cada uno de estos ocho personajes. Sin embargo, cabe destacar que en la comunicación de SNK no se detallaron los valores de dichos cambios. Estos son los personajes y los movimientos que se vieron afectados con la actualización para Fatal Fury: City of the Wolves de octubre de 2026.

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PersonajeMovimiento / Estado afectadoAjuste realizado
Marco RodriguesBackward HopIncremento de frames totales
Kain R. HeinleinSchwarze Lanze (fuerte) Smart StyleIncremento de frames totales
Chun-LiSpinning Bird Kick (fuerte) Smart StyleIncremento de frames totales
Kim Jae HoonHien Zan (fuerte) Smart StyleIncremento de frames totales
Blue MaryStraight Slicer (fuerte) Smart StyleIncremento de frames totales
Rick StrowdWhen DownedIncremento de frames totales
Duck KingThrowIncremento de frames totales
Kim KaphwanMugen Houou KyakuIncremento de frames totales
🔥

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Fuente: SNK

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