Fatal Fury: City of the Wolves, todo lo que necesitan saber para jugar la beta

La beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves está disponible a partir del jueves 20 de febrero y podremos jugar en ella hasta el martes 25 de febrero de 2025 a las 3:00 A.M hora de Colombia, 2:00 A.M México. Podremos jugar desde cualquiera de las plataformas para las que saldrá el juego, eso quiere decir que estará disponible en PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam. Así que para que no se queden atrás, en esta guía les contaremos cómo funcionan las mecánicas de combate de Fatal Fury: City of the Wolves. Además, les contaremos todo lo que pueden hacer en la beta abierta que ha habilitado SNK.

¿Cuáles son los modos y personajes disponibles en la beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves?

La beta de Fatal Fury: City of the Wolves nos permitirá jugar partidas en línea (casuales, clasificatorias y en salas privadas) y otros modos ‘offline’ como el entrenamiento con ocho personajes diferentes, los cuales son los siguientes:

B. Jenet

Terry Bogard

Voz Reaper

Preecha

Mai Shiuranui

Hotaru Futaba

Rock Howard

Kain R. Heinlein

La beta no cuenta con modo práctica, pero sí tiene un tutorial que ayuda a conocer los movimientos básicos y las mecánicas de pelea de Fatal Fury: City of the Wolves.

¿Cuáles son las mecánicas de pelea de Fatal Fury: City of the Wolves?

El Selective Potential Gear (S.P.G.) es similar al modo T.O.P de Garou: Mark of the Wolves. Así que antes del inicio del combate debemos elegir la posición del S.P.G para ir al principio, la mitad o el final de tu barra de salud. Una vez nuestra salud esté en la zona S.P.G podremos infligir un daño mayor al normal y tendremos acceso a los ataques REV Blow blindados que se pueden usar en el suelo o en el aire.

¿Cómo funcionan los diferentes movimientos REV en Fatal Fury: City of the Wolves?

Los REV Arts en Fatal Fury: City of the Wolves son los movimientos especiales mejorados o EX, los cuales se ejecutan con dos botones de puño patada. Adicionalmente, los REV Arts se pueden encadenar entre sí. A esto se le denominan REV Blows y se ejecutan haciendo otro movimiento REV Art mientras está activo el anterior. El REV Accel permite a los jugadores encadenar REV Arts entre sí o REV Blows para abrir las puertas a más posibilidades de combo a costa de empujarte hacia el sobrecalentamiento. Fatal Fury: City of the Wolves también tiene una guardia similar al Faultless Defense de Guilty Gear llamado REV Guard, que aumenta el retroceso al defender y niega el daño al cubrirse. Sin embargo, al igual que con las mecánicas de ataque, si se abusa de ella puede llevarnos al sobrecalentamiento de manera rápida.

¿Cómo me recupero del sobrecalentamiento (overheat) en Fatal Fury: City of the Wolves?

Deben estar antentos, ya que, si abusan mucho de estas mecánicas entrarán en estado Overheat y por un momento no podrán ejecutar REV Arts y el oponente podrá romper nuestra guardia.

Recuperarse del sobrecalentamiento (overheat) es sencillo. Hay que tener en cuenta que una vez estemos en sobrecalentamiento (overheat) cada ataque exitoso que conectemos o Just Defend y Hyper Defense que hagamos ayudará a acelerar la cantidad de tiempo necesario para restablecer tu medidor REV.

¿Cuáles son las mecánicas de defensa de Fatal Fury: City of the Wolves?

La mecánica defensiva insignia de la franquicia Just Defense se puede realizar al ingresar correctamente el bloqueo y permite una ventana estrecha que abre la posibilidad de hacer Guard Cancels. O también se puede ejecutar un Hyper Defense presionando hacia adelante o hacia abajo-adelante al bloquear ataques de múltiples golpes. No obstante, es importante tener en cuenta que el primer bloqueo —para ejecutar un Hyper Defense— no tiene que ser Just Defense. Para hacer el Guard Cancel hay que aprovechar el Just Defend o Hyper Defend y hacer un movimiento para conectarlo y romper el ritmo del oponente y cambiar la balanza del combate.

Gracias al último tráiler de Fatal Fury: City of the Wolves también vemos en acción el Braking (interrupciones), Dodge Attack y los engaños. Estos movimientos se ejecutan con el botón REV. Sin embargo, las interrupciones, las cuales se ejecutan con los dos botones de patada y puño débil, dependen de que el movimiento de nuestro personaje permita hacer la interrupción.

Ahora ya están listos para saltar a la arena y empezar a pelear en la beta abierta de Fatal Fury: City of the Wolves.

Fuente: SNK