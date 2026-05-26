Fatal Fury: City of the Wolves: todos los cambios del parche o actualización de Mr. Karate

SNK ha anunciado el lanzamiento de la actualización versión 2.1.2 para Fatal Fury: City of the Wolves, programada para el 27 de mayo de 2026 con la llegada de Mr. Karate al juego. Además de la llegada del quinto personaje de contenido descargable (DLC) de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves, junto al nuevo escenario de combate Buona Vista Dojo «Kyokugen», la actualización efectuará unos pocos cambios y ajustes.

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Antes de esta actualización, SNK tuvo que hacer otra de emergencia para la corrección de este bug de Krauser.

Cambios generales a Fatal Fury: City of the Wolves con la actualización del 27 de mayo

Ahora que con la nueva actualización de Fatal Fury: City of the Wolves llega Mr. Karate, Kenshiro de Hokuto no Ken es único personaje que resta por unirse a la segunda temporada del juego. Esto ya lo sabíamos, pero lo interesante es que esta nueva actualización introduce ajustes orientados para que aquellos que hacen streaming no tengan problemas con los derechos de autor de la música del juego. Esto significa que en la siguiente actualización que llegue a Fatal Fury: City of the Wolves es probable que Ai wo Torimodose!!, la mítica canción de apertura de Hokuto Ken u otra canción perteneciente a esta franquicia sea agregada al juego.

Los pocos cambios o ajustes que llegan a Fatal Fury: City of the Wolves con la actualización de Mr. Karate se centran en resolver de forma directa comportamientos no intencionados en las mecánicas en lugar de aplicar cambios de equilibrio a los personajes. Las modificaciones corrigen interacciones específicas en el sistema de defensa global y corrigen temas específicos de Marco Rodrigues, Preecha y Hokutomaru. Estos son todos los cambios que llegarán este 27 de mayo:

Mecánica Problema corregido REV Guard Se resolvió un error por el cual la recuperación era menor de lo normal al utilizar REV Guard contra un movimiento súper bajo ciertas condiciones.

Personaje Movimiento afectado Corrección aplicada Marco Rodrigues Harai Uke (REV) Se resolvió un problema que permitía activar el movimiento dos veces durante un REV Accel. Preecha P=mc² (Redline) Se corrigió un error que provocaba un aumento involuntario en el daño y en el número de golpes bajo condiciones específicas. Hokutomaru Kuuha Dan (REV) Se solucionó un fallo que impedía que la barra de poder se llenara al acertar el golpe. Wolfgang Krauser Puño débil agachado Se resolvió un problema que permitía cancelar el movimiento hacia una patada fuerte agachada al acertar el golpe. Wolfgang Krauser Kaiser Wave Se resolvió un error por el cual el proyectil se movía en conjunto con el propio Krauser bajo ciertas circunstancias.

Fuente: SNK