Videojuegos

Fatal Fury: City of the Wolves: todos los cambios del parche o actualización de Mr. Karate

Uno de los cambios que llega en esta nueva actualización, prepara a Fatal Fury: City of the Wolves para la llegada de música licenciada.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

SNK ha anunciado el lanzamiento de la actualización versión 2.1.2 para Fatal Fury: City of the Wolves, programada para el 27 de mayo de 2026 con la llegada de Mr. Karate al juego. Además de la llegada del quinto personaje de contenido descargable (DLC) de la segunda temporada de Fatal Fury: City of the Wolves, junto al nuevo escenario de combate Buona Vista Dojo «Kyokugen», la actualización efectuará unos pocos cambios y ajustes.

Antes de esta actualización, SNK tuvo que hacer otra de emergencia para la corrección de este bug de Krauser.

Cambios generales a Fatal Fury: City of the Wolves con la actualización del 27 de mayo

Ahora que con la nueva actualización de Fatal Fury: City of the Wolves llega Mr. Karate, Kenshiro de Hokuto no Ken es único personaje que resta por unirse a la segunda temporada del juego. Esto ya lo sabíamos, pero lo interesante es que esta nueva actualización introduce ajustes orientados para que aquellos que hacen streaming no tengan problemas con los derechos de autor de la música del juego. Esto significa que en la siguiente actualización que llegue a Fatal Fury: City of the Wolves es probable que Ai wo Torimodose!!, la mítica canción de apertura de Hokuto Ken u otra canción perteneciente a esta franquicia sea agregada al juego.

- Publicidad -

Los pocos cambios o ajustes que llegan a Fatal Fury: City of the Wolves con la actualización de Mr. Karate se centran en resolver de forma directa comportamientos no intencionados en las mecánicas en lugar de aplicar cambios de equilibrio a los personajes. Las modificaciones corrigen interacciones específicas en el sistema de defensa global y corrigen temas específicos de Marco Rodrigues, Preecha y Hokutomaru. Estos son todos los cambios que llegarán este 27 de mayo:

MecánicaProblema corregido
REV GuardSe resolvió un error por el cual la recuperación era menor de lo normal al utilizar REV Guard contra un movimiento súper bajo ciertas condiciones.
PersonajeMovimiento afectadoCorrección aplicada
Marco RodriguesHarai Uke (REV)Se resolvió un problema que permitía activar el movimiento dos veces durante un REV Accel.
PreechaP=mc² (Redline)Se corrigió un error que provocaba un aumento involuntario en el daño y en el número de golpes bajo condiciones específicas.
HokutomaruKuuha Dan (REV)Se solucionó un fallo que impedía que la barra de poder se llenara al acertar el golpe.
Wolfgang KrauserPuño débil agachadoSe resolvió un problema que permitía cancelar el movimiento hacia una patada fuerte agachada al acertar el golpe.
Wolfgang KrauserKaiser WaveSe resolvió un error por el cual el proyectil se movía en conjunto con el propio Krauser bajo ciertas circunstancias.
🔥

Más noticias sobre juegos de pelea

Resident Evil celebra sus 30 años con una colaboración inesperada con una banda de ‘metal’
 Resident Evil celebra sus 30 años con una…
Fatal Fury: City of the Wolves, les contamos todo lo que sabemos de Mr. Karate en nuestras primeras impresiones
 Fatal Fury: City of the Wolves, les contamos…
Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela cuando llega Mr. Karate en Combo Breaker
 Fatal Fury: City of the Wolves, SNK revela…

Fuente: SNK

Más de:
Fatal Fury: City of the Wolves Fatal Fury: City of the Wolves
El juego de mesa King of Tokyo se convierte en videojuego, del creador de Magic: The Gathering, Richard Garfield
Bungie date cuenta, la petición para el inicio del desarrollo de Destiny 3 tiene más firmas que el máximo de jugadores de Marathon en Steam
Pokémon Champions te obsequia un «no-dragón» competitivo con este código de Regalo misterioso
Namco Legendary Mountains es un juego de ‘puzzles’ con vóxeles de las series clásicas de la compañía, para PC, Switch y Switch 2
2XKO: Riot Games confirma cuándo estará disponible Senna en el juego
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior El juego de mesa King of Tokyo se convierte en videojuego, del creador de Magic: The Gathering, Richard Garfield
No hay comentarios

Lo último

Captain Tsubasa: Rising Sun FINALS, la publicación entra en pausa después del último penal de Japón contra España
Anime y Manga
Resident Evil celebra sus 30 años con una colaboración inesperada con una banda de ‘metal’
Videojuegos
Fecha, hora y cómo unirse al evento de final de temporada de Fortnite: Ruptura
Videojuegos
Sandrone será un personaje jugable en la versión 7.0 de Genshin Impact, esto es lo que sabemos sobre sus habilidades
Videojuegos