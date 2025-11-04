Fatal Fury: City of the Wolves, todos los cambios y notas del parche de la actualización de Chun-Li

El parche Ver.1.5.0 para Fatal Fury: City of the Wolves introduce una modesta serie de ajustes al sistema de juego, contenido de colaboración con Street Fighter y correcciones de errores. Esta nueva actualización llega a Fatal Fury: City of the Wolves con motivo de la llegada de Chun-Li, el segundo personaje de la colaboración con Street Fighter. Junto a la mujer más fuerte del universo de Street Fighter, el juego de SNK recibirá contenido temático que incluye nuevo arte para el panel principal y 12 pistas adicionales para la Jukebox.

¿Cuáles son los cambios de la actualización o parche de noviembre de 2028 de }Fatal Fury: City of the Wolves?

A nivel de mecánicas de combate generales, se implementaron varios ajustes. El sistema de buffering (almacenamiento de comandos) de los ataques normales ha sido modificado, priorizando ahora la ejecución de saltos en lugar de los ataques normales terrestres cuando el jugador mantiene las direcciones ↑, ←, o →. La habilidad REV Blow se ha hecho más reactiva para los contraataques. Ahora, al intercambiar REV Blows, el Guard Point del personaje se aplicará desde el primer frame, facilitando el counter. Además, el sistema S.P.G. sufrió un reajuste de balance. Desde la actualización de noviembre de 2025 de Fatal Fury: City of the Wolves se incrementó la reducción del REV Meter del oponente y el defense buff que otorga ahora depende de la posición seleccionada, escalando de la siguiente manera:

Accel Ratio (x1.1)

Flux Ratio (x1.2).

Final Ratio (x1.3).

Todo seguirá igual…

En cuanto a los cambios o ajustes de balance para los personajes, solo Hotaru Futaba recibió una corrección importante para el tipo de control Smart Style. Se resolvió un error por el cual un ataque aéreo ejecutado después de su movimiento Koushuu Da se comportaba como un salto normal en lugar del hop (salto corto) previsto. Finalmente, el parche abordó varios problemas críticos fuera de batalla, incluyendo la corrección de cálculos de puntos incorrectos en Ranked Match y la solución a problemas de carga de estados en el Modo Entrenamiento.

Los jugadores de Fatal Fury: City of the Wolves han recibido esta nueva actualización con algo de descontento. Ya que, con la finalización de la temporada competitiva, algunos pensaron que la llegada de Chun-Li estaría acompañada de un gran parche de ajustes y balance. Ahora, que ha sido anunciado que el SNK World Championship 2026 tendrá la misma bolsa de premios, SNK no debe esperar a que se siga apagando la llama de la competencia con el lanzamiento de un parche que cambie un poco la meta actual.

Fuente: SNK