Fatal Fury: City of the Wolves, todos los cambios y novedades del parche o actualización de Andy

Desde el lanzamiento de Fatal Fury: City of the Wolves, SNK, ha demostrado que escucho a sus fanáticos con las continuas actualizaciones que ha hecho a su más reciente juego de pelea. Ahora, con motivo de la llegada de Andy Bogard, el primer personaje DLC de Fatal Fury: City of the Wolves, la desarrolladora japonesa ha aprovechado para agregar una serie de cambios y mejoras de calidad de vida al juego.

¿Cuáles son los cambios y novedades que llegan a Fatal Fury: City of the Wolves con el parche o actualización de Andy (1.2.0)?

Para conocer todo sobre los nuevos uniformes que SNK agregó para Cristiano Ronaldo con la actualización 1.2.0 Fatal Fury: City of the Wolves, les recomendamos seguir en siguiente enlace.

Además de agregar a Andy, el parche o actualización 1.2.0 de Fatal Fury: City of the Wolves agregará elementos basados en la Esports World Cup (EWC) que se llevará a cabo el 10 de julio en Riad, capital de Arabia Saudita. Este es el listado de todos los cambios y mejoras de calidad de vida para el juego:

Mejoras Generales

Menú de Pausa: El diseño del menú de pausa ha sido actualizado, con opciones y categorías reorganizadas para una mejor navegación.

El diseño del menú de pausa ha sido actualizado, con opciones y categorías reorganizadas para una mejor navegación. Datos de Ataque: La interfaz de usuario ahora muestra los atributos de ataque y el daño máximo, proporcionando más información durante el juego.

Mejoras de calidad de vida en el Modo Entrenamiento

Parámetros: Se han añadido personalizaciones más profundas para los medidores y la recuperación.

Se han añadido personalizaciones más profundas para los medidores y la recuperación. Comportamiento del Dummy: La Hiper Defensa ahora tiene su propia configuración distintiva. Se ha ajustado el tiempo de varias acciones del dummy.

Visualización: El controlador virtual ahora puede ser reubicado para adaptarse a tus preferencias.

El controlador virtual ahora puede ser reubicado para adaptarse a tus preferencias. Grabaciones: La funcionalidad de grabación y reproducción ha sido actualizada.

La funcionalidad de grabación y reproducción ha sido actualizada. Entorno: Ahora se puede configurar el retraso de entrada. Se han añadido selectores de esquema de control para el jugador y el oponente.



Adiciones de EOST (Episodes of South Town)

Escenas de la Historia: Las escenas de la historia de EOST ahora se pueden volver a visitar en cualquier momento a través de la Galería (Showcase > Story).

Las escenas de la historia de EOST ahora se pueden volver a visitar en cualquier momento a través de la Galería (Showcase > Story). Ganancia de EXP: Ahora puedes ganar EXP para subir de nivel en EOST jugando otros modos. Todo el tiempo de juego, desde el lanzamiento hasta ahora, también se ha convertido en EXP.

Ahora puedes ganar EXP para subir de nivel en EOST jugando otros modos. Todo el tiempo de juego, desde el lanzamiento hasta ahora, también se ha convertido en EXP. Nueva Regla de Batalla: Just Defense: Se ha introducido una nueva regla de batalla especial que requiere realizar un número determinado de Just Defenses antes de vencer a tu oponente. Las etapas de Just Defense aparecerán en el mapa de EOST para Andy y los futuros personajes.



Novedades en la Interfaz de usuario y contenido

Notificaciones Mejoradas: Recibe notificaciones cuando recibas una solicitud de amistad. Ahora puedes activar y desactivar notificaciones de solicitudes de amistad e invitaciones a partidas de sala en la Configuración (Configuración > Juego). La opción de «Recibir Invitaciones» también se ha movido a esta sección. Recibe notificaciones cuando desbloquees películas, ilustraciones y otro contenido.

Enlace de Noticias: Se ha añadido un botón de Noticias al menú principal para un acceso rápido a las últimas informaciones y anuncios en el sitio web oficial.

Se ha añadido un botón de Noticias al menú principal para un acceso rápido a las últimas informaciones y anuncios en el sitio web oficial. Adiciones al Jukebox: Se han añadido nuevos álbumes y pistas para que disfrutes de más música: FATAL FURY: City of the Wolves Vol. 2: Pasta Burger (Andy Bogard) Boss Scene 7 REV IT UP MUSIC Vol. 2: Fatal Fury Title Rave / Salvatore Ganacci Terry Andy Joe / Salvatore Ganacci Thunder Waves / Sidney Samson Remix TAKU HATSU / R3HAB Remix

Se han añadido nuevos álbumes y pistas para que disfrutes de más música:

Accesibilidad y controles

Acceso más Fácil a la Lista de Comandos: Ahora puedes ver la lista de comandos de un personaje directamente desde la pantalla de Selección de Personaje estándar en modos versus offline y otros. También se ha cambiado el botón para acceder a la lista de comandos en la Selección de Personaje de EOST para mayor coherencia.

Ahora puedes ver la lista de comandos de un personaje directamente desde la pantalla de Selección de Personaje estándar en modos versus offline y otros. También se ha cambiado el botón para acceder a la lista de comandos en la Selección de Personaje de EOST para mayor coherencia. Esquema de Control Específico para Online/Offline: Las selecciones del esquema de control ahora son específicas para el juego online u offline. Online: Se usa el esquema elegido en Configuración de Batalla. Offline: Se usa el esquema elegido en EOST, Versus Clásico u otro modo de juego offline.

Las selecciones del esquema de control ahora son específicas para el juego online u offline. Tutorial Revisado: Principiante: Se ha añadido un nuevo ejercicio de «Wakeup Rolls» para aprender sobre las opciones de recuperación rápida después de un derribo. Experto: El ejercicio de «REV Blow» ha sido actualizado para ser más fácil de entender.



Ajustes y problemas resueltos en el parche o actualización de Andy en Fatal Fury: City of the Wolves

Se han implementado varios ajustes en la batalla y se han corregido errores para mejorar la experiencia de juego.

Ajustes Generales: Se ha cambiado el tiempo de reconocimiento de entrada (10F→8F) para ciertos movimientos específicos de personajes como Rock (Rising Tackle), Terry (Power Dunk), y otros. Los feints ya no funcionan para algunos personajes si se mantiene presionado el botón asignado (afecta a Kain, Marco, Tizoc, Jenet, Gato, Hotaru, Dong Hwan).

Ajustes de Personajes Específicos: Se han realizado cambios en movimientos de personajes como Kain R. Heinlein, Marco Rodrigues, Tizoc, B. Jenet, Kevin Rian, Hotaru Futaba, Hokutomaru, Kim Dong Hwan y Cristiano Ronaldo, abordando problemas de hurtbox, hitbox, tiempo de entrada, y comportamiento de REV Meter y Wild Punish.

Problemas resueltos (no de batalla)

Se han corregido varios problemas fuera del entorno de combate.

Modo Clon: Se ha mejorado la precisión del clon.

Se ha mejorado la precisión del clon. Pruebas: Se han resuelto problemas donde algunas notaciones de comandos diferían de la lista de comandos y la configuración de posición de S.P.G. en el Modo Entrenamiento se trasladaba al Modo Prueba, impidiendo completar algunas pruebas.

Se han resuelto problemas donde algunas notaciones de comandos diferían de la lista de comandos y la configuración de posición de S.P.G. en el Modo Entrenamiento se trasladaba al Modo Prueba, impidiendo completar algunas pruebas. Galería: Se ha corregido un problema en Movies > Special donde «REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS -Xiangfei ver.-» no tenía la voz de Xiangfei.

Se ha corregido un problema en Movies > Special donde «REAL BOUT FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS -Xiangfei ver.-» no tenía la voz de Xiangfei. Voces de Personajes: Se han eliminado algunas voces que se reproducían de forma no intencionada.

Se han eliminado algunas voces que se reproducían de forma no intencionada. Entrenamiento: Se ha resuelto un problema donde guardar y cargar frames repetidamente podía llevar a un comportamiento no intencionado.

Se ha resuelto un problema donde guardar y cargar frames repetidamente podía llevar a un comportamiento no intencionado. Partida de Sala: Se han revisado las opciones del menú de pausa disponibles al espectar.

Se han revisado las opciones del menú de pausa disponibles al espectar. CPU – Nightmare Geese: Se ha resuelto que algunos movimientos de contraataque no se comportaban como se esperaba.

Se ha resuelto que algunos movimientos de contraataque no se comportaban como se esperaba. General: Se han resuelto varios problemas menores.

Medidas adicionales

El equipo de desarrollo está tomando acciones contra el juego ilegal y el uso de herramientas externas para garantizar un entorno de juego justo y seguro. Se están considerando medidas de penalización, como la suspensión de cuentas. Se solicita la cooperación de todos los usuarios para crear un entorno de juego agradable para todos.

Problemas resueltos (batalla) en el parche o actualización de Andy en Fatal Fury: City of the Wolves

Entre los cambios listados, SNK destaca el ajuste a los feints de Kain, Marco, Tizoc, Jenet, Gato, Hotaru, Dong Hwan para que funcionen de manera correcta. Adicionalmente, han hecho ajustes que —si bien no son para todos los personajes— se han centrado en solucionar algunos problemas que han tenido varios persoanjes desde el lanzamiento del juego.

Kain R. Heinlein

Combination Attack : No se podía realizar un wakeup roll después de un finalizador de Combination Attack bajo (patada fuerte agachado) en counter hit. Este problema solo se aplicaba a algunos personajes.

: No se podía realizar un wakeup roll después de un finalizador de Combination Attack bajo (patada fuerte agachado) en counter hit. Este problema solo se aplicaba a algunos personajes. Combination Attack: No se podía realizar un wakeup roll después de un finalizador de Combination Attack bajo (patada fuerte agachado) en counter hit. Este problema solo se aplicaba a algunos personajes (Rock, Vox, Marco, Tizoc, Billy).

No se podía realizar un wakeup roll después de un finalizador de Combination Attack bajo (patada fuerte agachado) en counter hit. Este problema solo se aplicaba a algunos personajes (Rock, Vox, Marco, Tizoc, Billy). Schwarze Lanze (REV): Se ha cambiado el tiempo de entrada requerido para un REV Accel exitoso de Schwarze Flamme (REV) a este movimiento (35F→20F). Schwarze Lanze (REV): Se ha cambiado el tiempo de entrada requerido para un REV Accel exitoso de Schwarzer Panzer (REV) a este movimiento (30F→20F). Schwarze Lanze (REV): No se podía frenar cuando el segundo golpe causaba un guard crush.

Marco Rodrigues

Ataque evasivo alto: Se movió el foot hurtbox hacia adelante. Posición ajustada para prevenir efectos visuales no deseados.

Se movió el foot hurtbox hacia adelante. Posición ajustada para prevenir efectos visuales no deseados. Hien Shippuu Kyaku: El tiempo de entrada era menos indulgente que para otros movimientos.

El tiempo de entrada era menos indulgente que para otros movimientos. Zanretsu Ken (REV Blow): Al introducir el REV Blow en ciertos momentos, resultaría en su variante Combination Attack.

Tizoc

Smart Combo: No se podía cancelar el primer golpe de un crouching Smart Combo en un Hidden Gear.

B. Jenet

Other: El midair hurtbox era más pequeño de lo previsto.

Kevin Rian

Gulf Tomahawk (Heavy): El REV Meter se llenaría más de lo previsto al realizar REV Arts bajo ciertas condiciones.

Hotaru Futaba

Kobi Kyaku: Obtener un counter hit después de la reflexión de un proyectil llevaría a un estado de in-hit en el suelo en ciertos momentos.

Hokutomaru

Crouching HK: Se ha reducido el tamaño del área superior del hitbox. Algunos personajes no podían evitar el movimiento con su Low Dodge Attack.

Se ha reducido el tamaño del área superior del hitbox. Algunos personajes no podían evitar el movimiento con su Low Dodge Attack. Sliding: El juego trataría a Hokutomaru como si estuviera en una posición de pie durante el movimiento.

Kim Dong Hwan

Kuuha Dan (Heavy/REV): El estado Wild Punish no se aplicaría a la versión frenada en whiff.

El estado Wild Punish no se aplicaría a la versión frenada en whiff. Smart Combo: No se podía cancelar el primer golpe de un crouching Smart Combo en un REV Blow o Hidden Gear.

Cristiano Ronaldo

[En el aire] Raimei Zan (fuerte): El REV Meter se llenaría más de lo previsto al realizar REV Arts bajo ciertas condiciones.

El REV Meter se llenaría más de lo previsto al realizar REV Arts bajo ciertas condiciones. Patada debil agachado: Se ha reducido el tamaño del área superior del hitbox. Algunos personajes no podían evitar el movimiento con su Low Dodge Attack.

Se ha reducido el tamaño del área superior del hitbox. Algunos personajes no podían evitar el movimiento con su Low Dodge Attack. Field Dominator (REV): El estado Wild Punish se aplicaría incluso cuando el oponente estaba en block stun.

Fuente: SNK