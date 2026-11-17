Laocorn Gaudeamus está programado para unirse a Fatal Fury: City of the Wolves el 19 de noviembre de 2026. Laocorn es el villano principal de Fatal Fury: The Motion Picture, lo que significa que esta será su primera aparición en un videojuego. Por otro lado, Reina, de Tekken 8, es el último personaje de la tercera temporada de Fatal Fury: City of the Wolves y a finales de noviembre estará disponible para los asistentes de las finales del SNK World Championship.

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Novedades del parche o actualización de noviembre para Fatal Fury: City of the Wolves (Ver.3.4.1)

La actualización Ver. 3.4.1 oficializa la colaboración de City of the Wolves con la película Fatal Fury: The Motion Picture. Laocorn se suma como personaje jugable con contenido para el modo Arcade y en un episodio original de Episodes of South Town, donde Laocorn busca las piezas de la Armadura de Marte mientras su hermana gemela Sulia intenta frenarlo. Adicionalmente, la Jukebox incorpora al álbum FATAL FURY: City of the Wolves Vol. 2 los temas «Yoake no Legend» y su nuevo arreglo «Yoake no Legend -CotW ver.-«. Esta canción es el tema principal de la película de Fatal Fury.

La actualización (Ver.3.4.1) para Fatal Fury: City of the Wolves incluye un ícono de asiento exclusivo para el anfitrión configurable en las reglas, numeración por orden de llegada en las listas de jugadores y un ícono para identificar a los espectadores, además de permitir configurar botones en Standby Training en las salas de combate. Además, los menús suman voces del anunciador al seleccionar modos principales. Finalmente, el parche optimiza la búsqueda de salas por nivel de conexión y corrige errores en repeticiones, la carga de clasificaciones, cierres inesperados al entrar como espectador al cierre de un combate y un fallo de guardado en Nintendo Switch 2 provocado por el aumento en el tamaño del archivo.

¿Cuáles son los escenarios nuevos que llegarán a Fatal Fury: City of the Wolves con la actualización Ver.3.4.1?

A diferencia de otros desarrolladores de juegos de pelea que han dejado de lanzar escenarios individuales con cada personaje, SNK no se contenta con un escenario de vez en cuando, sino que en esta ocasión ha incorporado tres locaciones nuevas en este parche, incluyendo el escenario propio de Laocorn.

Ruins of the Fallen: Son las ruinas de una antigua ciudad junto a la bahía cuyos restos desmoronados narran una historia de conquista y colapso. Se dice que allí se encuentra la armadura de cierto héroe comparado con un dios de la guerra, aunque tales afirmaciones siguen sin confirmarse.

Flood Keep: En este lugar se alzaba antiguamente una gran fortaleza que simbolizaba riqueza y poder, la cual desapareció bajo el mar junto con la caída de su gobernante. Hoy en día, las ruinas observan en silencio a los buscadores de poder que utilizan sus restos como campo de entrenamiento.

Affluent Neighborhood: Se trata de una extravagante mansión perteneciente a cierta familia, ubicada en el exclusivo distrito residencial de la bahía de South Town. Cuenta con extensos terrenos y una colección de automóviles inigualable; algunos incluso afirman haber vislumbrado vehículos futuristas de última generación estacionados en la propiedad.

Cambios por personaje en la actualización que llega junto a Laocorn Gaudeamus para Fatal Fury: City of the Wolves

En esta ocasión, el parche de noviembre para Fatal Fury: City of the Wolves no agrega cambios de balance al juego. Sin embargo, SNK ha confirmado que ha corregido un error en tres personajes.

Marco Rodrigues

Hop atrás — Resuelto: Los fotogramas totales eran menores de lo previsto.

Mr. Karate

Hien Genryuu Kyaku — Resuelto: El estado de contraataque terminaba incorrectamente bajo ciertas condiciones.

Rick Strowd

Agressor Style – Shut Out — Resuelto: El ataque no impactaba adecuadamente bajo ciertas condiciones.

Fuente: SNK