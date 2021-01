Fatal Fury: First Contact – Reseña

La franquicia Fatal Fury, o Garou Densetsu como se le conoce en Japón, fue la respuesta de SNK al éxito de Capcom con Street Fighter. Es así como poco a poco SNK empezó a dar de que hablar con su franquicia de juegos de pelea, la cual contaba con un gran número de particularidades que la alejaban de su competencia. Lo anterior es lo que hace a Fatal Fury una franquicia tan importante dentro del catálogo de la compañía de Osaka, ya que el primer juego protagonizado por Joe Higashi, Andy y Terry Bogart sentó las bases de los siguientes juegos de SNK.

Esta franquicia maneja su propia cronología, la cual difiere a la de The King of Fighters, ya que para poder tener en el mismo lugar a los personajes de Art of Fighting tenían que cambiar algunos acontecimientos..

El 30 de abril de 1999, siete meses antes de la llegada de Garou: Mark of the Wolves, SNK lanzó junto a la desarrolladora Yumekobo, para la portátil Neo Geo Pocket Color, Fatal Fury: First Contact. Este título es una adaptación del juego Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers, que fue estrenado en 1998 para la placa arcade Neo Geo con un total de 26 personajes seleccionables y un jefe secreto. Por otro lado, la adaptación a Neo Geo Pocket Color difiere bastante del original. Esto debido a que solo cuenta con 13 personajes, de los cuales dos son desbloqueales y solo uno de ellos puede ser usado en el modo para dos jugadores. Así que ha llegado la hora de conocer con nuestra reseña de Fatal Fury: First Contact, si este juego le hace honor a la franquicia del lobo solitario.

Una jugabilidad discreta y separada del material de origen

Sería injusto comparar directamente la jugabilidad de Fatal Fury: First Contact, con la de Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers. Esto debido a que hay que tener en cuenta las capacidades técnicas de la portátil de SNK, en comparación a las de la placa arcade. No obstante, la reducida velocidad y la carencia del segundo plano jugable hacen que Fatal Fury: First Contact se encuentre lejos de lo que buscan los fanáticos de la historia del lobo solitario. Sin embargo, sí podemos hacer esa comparación con los juegos The Last Blade: Beyond the Destiny y SNK Gals’ Fighters.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Los otros juegos de la Neo Geo Pocket Selection, si bien comparten gran parte de los fundamentos con Fatal Fury: First Contact, tienen algunas diferencias que hacen que el juego del lobo solitario para la portátil de SNK no se sienta del todo bien. Esto debido a lo limitante de los combos, las ralentizaciones cada vez que se hace un ataque especial, la carencia de finales a la altura para cada personaje y la falta del ‘Just Defend’. Esta última mecánica es una de las insignias de la franquicia Fatal Fury.

Fatal Fury: First Contact es un juego justo y que sabe hablarle a su fanaticada











Alfred se desbloquea al llegar a la octava pelea sin perder un combate y terminando al menos cinco encuentros con un S. Power, de hacerlo bien al final del juego tendremos un enfrentamiento especial con el otro protagonista de Real Bout Fatal Fury Special Dominated Mind. Solo basta ganar para poder desbloquearlo. Para jugar con Lao, ya que es el único juego de toda la franquicia que tiene una versión jugable de este personaje, debemos acceder al modo ‘versus’. Una vez estemos en la pantalla de selección debemos oprimir el botón B sobre Alfred hasta que cambie a Lao.

Como punto positivo hay que destacar la existencia de los ‘Breakshots’, movimientos que solo se pueden ejecutar mientras nos bloqueamos, sacrificando un poco de poder H. Está particularidad defensiva le agrega un poco de profundidad a la pelea. Adicional a esto, algunos movimientos especiales escondidos —de Geese y Krauser— tienen una versión que vale la pena ejecutar para ver el resultado final. En cuanto al multijugador, el título mantiene el mismo sistema de otros juegos de la Neo Geo Pocket Selection.

Los «P. power» pueden ser ejecutados mientras estamos cubiertos para contraatacar al oponente.

La música que escuchamos en los combates está basada directamente en la versión para arcade y algunos de los escenarios —a pesar de las limitaciones del dispositivo— logran rememorar los de algunos juegos de la franquicia. Desafortunadamente, Fatal Fury: First Contact no cuenta con modos extra ni contenido desbloqueable, como sí lo tienen los otros juegos de pelea de la Neo Geo Pocket Selection.

Fatal Fury: First Contact 6.5/10 Nota Lo que nos gustó - Los movimientos más emblemáticos de cada luchador están presentes.

- Los escenarios y la música.

- Por primera vez se puede jugar con Lao. Lo que no nos gustó - Pocos modos de juego.

- Poco contenido desbloqueable y finales insípidos para cada luchador.

- La velocidad del juego no es la adecuada. En resumen Fatal Fury: First Contact es un juego recomendado solo para verdaderos fanáticos de la franquicia del lobo solitario. Esto debido a que no cuenta con contenido de peso para tentar al jugador a seguir enganchado. Adicionalmente, si lo que se busca es una mejor experiencia al ejecutar combos, les recomendamos cualquier otro de los juegos de la Neo Geo Pocket Selection.

Reseña hecha con una copia digital de Fatal Fury: First Contact para Nintendo Switch brindada por SNK.