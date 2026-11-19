Aniplex y las desarrolladoras Meteorise y TYPE-MOON han lanzado —como todas las semanas— un nuevo tráiler de Fate/EXTRA Record. Esta vez el nuevo adelanto se encuentra centrado en los personajes de la facción de Dan: Dan Blackmore y su sirviente. Este avance presenta el contraste en los métodos de combate de ambos miembros del a facción Dan. Todo esto de cara al lanzamiento mundial del título, programado para el 28 de enero de 2027 en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Switch, PS4 y PC a través de Steam.

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Mientras que Dan Blackmore, interpretado por el seiyu Mugihito, busca encuentros justos y desprecia la injusticia, su sirviente, con la voz de Kohsuke Toriumi, es un joven sarcástico que carece de integridad y recurrirá a cualquier medio necesario para alcanzar la victoria. Esta diferencia marca la dinámica de la dupla en la Guerra del Santo Grial de Moon Cell. Adicionalmente, Dan llega a restringir las tácticas de guerrilla deshonrosas de su sirviente Archer. Además, recurriendo incluso al uso de un Sello de Comando para castigarlo si intenta ganar antes de enfrentar a sus enemigos en igualdad de condiciones. En batalla, Dan también asiste a su compañero mediante códigos que aumentan su fuerza o regeneran ligeramente su salud al final de cada turno.

¿Qué sabemos de Dan Blackmore de Fate/EXTRA Record?

Dan Blackmore, diseñado por Arco Wada, es un veterano condecorado del ejército de Inglaterra y un antiguo francotirador de élite. Aunque es un hombre de edad avanzada con cabello blanco y cicatrices acumuladas, mantiene su fortaleza física y mental. De carácter serio, educado y caballeroso, es un hombre devoto que protege la imagen de la Iglesia y respeta los enfrentamientos honorables por encima de la cobardía.

Condecorado con el título de «Sir» y considerado un confidente cercano de la Reina de Inglaterra, participa en el torneo aliado con la Plutocracia Harwey tras recibir la orden de la monarca para obtener el Santo Grial. No obstante, más allá de su sentido del deber militar, Dan guarda un motivo personal: el arrepentimiento por la repentina muerte de su esposa Anne, a quien apenas veía debido a su profesión, y su deseo secreto de revivirla.

Fuente: Type Moon