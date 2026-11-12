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Fate/EXTRA Record: así pelean Julius B. Harwey y su sirviente

Así pelearán la facción Julius en Fate/EXTRA Record, juego que llegará a finales de enero de 2027 a múltiples plataformas.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Aniplex, junto con las desarrolladoras Meteorise y TYPE-MOON, han presentado un nuevo tráiler oficial dedicado a Fate/EXTRA Record. En este nuevo tráiler, las compañías muestran en detalle a los integrantes de la facción de Julius, centrándose específicamente en las figuras de Julius B. Harwey y su respectivo sirviente.

¿Quién es Julius B. Harwey?

De acuerdo con la información revelada junto al nuevo avance, Julius B. Harwey, quien cuenta con la voz del seiyu Wataru Hatano, es descrito como un joven sumamente callado que logra transmitir una constante sensación de inquietud a todos los que lo rodean. Al igual que ocurre con el personaje de Leo, Julius proviene de la Plutocracia de Europa Occidental. Dentro del contexto del conflicto principal del historia del universo Fate su rol consiste en operar y realizar sus movimientos en la Guerra del Santo Grial desde las sombras, manteniendo siempre un perfil bajo y muy reservado.

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Por otro lado, Julius B. Harwey no actúa solo, ya que cuenta con el respaldo de su propio sirviente, cuya interpretación vocal está a cargo del seiyu Kunihiko Yasui. Este acompañante posee una personalidad radicalmente agresiva y letal, la cual, según la descripción oficial compartida por los desarrolladores, es un combatiente que mata sin mostrar ningún tipo de remordimiento y que experimenta un profundo placer al enfrentarse a oponentes fuertes en batallas a muerte.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Fate/EXTRA Record?

Para los jugadores que esperan el estreno de esta nuevo título, les contamos que la fecha de lanzamiento de Fate/EXTRA Record está programada para el próximo 28 de enero de 2027. El juego estará disponible desde su lanzamiento de manera simultánea para las consolas PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch y también en computadora a través de la tienda digital Steam.

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Vía: Gematsu

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