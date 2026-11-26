Aniplex, junto con los estudios desarrolladores Meteorise y Type Moon han publicado un nuevo tráiler de presentación de personajes para Fate/EXTRA Record. En este adelanto, el protagonismo recae sobre la facción de Gatou, mostrando en acción a Monji Gatou y a su particular sirviente de clase Berserker.

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¿Qué sabemos de Monji Gatou y Arcueid Brunestud (Berserker)?

Dentro de la Guerra del Santo Grial de la Luna en Fate/EXTRA encontramos a Monji Gatou. Él es un hombre de gran contextura física que lleva el cabello corto y múltiples cicatrices repartidas por todo el cuerpo. Gatou actúa como un ferviente fanático que se entrega por completo y sin dudas a su propia fe. Sus creencias mezclan elementos hindúes, cristianos y budistas sin un razonamiento claro que los conecte, lo que vuelve su discurso prácticamente inentendible mientras recita sus propios mantras religiosos.

Por otro lado, su sirviente de clase Berserker es Arcueid Brunestud, también conocida como la Berserker de Blanco. A simple vista tiene la apariencia de una mujer pálida de aspecto común, vestida con ropa sencilla, aunque posee garras afiladas, colmillos y ojos carmesí. Ella es la única sobreviviente de la línea real de los verdaderos ancestros, considerados la base de la especie vampírica y la encarnación de la conciencia del planeta, aunque su comportamiento se asemeja más al de una fuerza destructiva de la naturaleza como los tifones o los terremotos. Su aparición funciona como un guiño para los seguidores de la franquicia, dado que el entorno de la Moon Cell resulta incompatible con los sucesos del mundo de Tsukihime. En el juego, el papel cuenta con la voz de Ikumi Hasegawa.

Fate/EXTRA Record tiene programado su lanzamiento a nivel mundial para el 28 de enero de 2027 en PlayStation 5, Switch 2, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam.

Fuente: Type Moon