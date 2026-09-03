Fate/Extra Record: fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos del RPG de Type-Moon

La franquicia Fate regresa luego de una largo hiatus de 13 años con el lanzamienyo de Fate/Extra Record. Durante la transmisión de State of Play de septiembre, la desarrolladora Type-Moon reveló un tráiler que muestra la jugabilidad y nos da unos detalles de su historia centrada en la Guerra del Santo Grial.

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¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Fate/Extra Record?

La fecha de lanzamiento de Fate/Extra Record a nivel mundial está programada para el 28 de enero de 2027. El videojuego estará disponible para las plataformas PlayStation 4 y PlayStation 5. Además de la versión digital estándar, se comercializará una Edición Digital Deluxe que incluye trajes, un paquete de música con pistas del título original de 2010 con nuevos arreglos, así como las versiones digitales del libro de arte y la banda sonora del juego.

¿Qué sabemos del juego?

Fate/Extra Record en un remake completo de Fate/Extra, el primer RPG de la franquicia. La historia traslada a los jugadores a SE.RA.PH, un entorno digital creado por el superordenador Moon Cell Automaton. En este escenario, 128 luchadores o Masters se enfrentan en un torneo a muerte junto a sus Servants —héroes de la historia humana— para obtener el Santo Grial, un artefacto capaz de conceder cualquier deseo. El jugador asume el rol de un Master sin recuerdos que debe aliarse a uno de tres Servants disponibles para sobrevivir.

Respecto a la jugabilidad, el sistema de combate de Fate/Extra Record mostrado en el tráiler del State of Play fue rediseñado totalmente mediante batallas de cartas (Command Cards) con mecánicas de construcción de mazos para generar diversas estrategias. Estas cartas se dividen en tipos de Ataque, Guardia y Habilidad, y pueden obtenerse mediante cofres o al derrotar enemigos en la Arena. Para progresar, los jugadores deberán explorar la Arena. Una vez adentro podrán fortalecer a su personaje e investigar para descubrir el Nombre Verdadero del Servant rival.

Fuente: State of Play septiembre 2026