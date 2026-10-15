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Fate/Extra Record: los Masters y Servants del lado rival son los protagonistas del nuevo tráiler

Adicionalmente, Type Moon confirmó que Fate/Extra Record estará disponible para que los asistentes a la Paris Games Week 2026 lo prueben.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Aniplex, TYPE-MOON y Meteorise han presentado un nuevo tráiler titulado «RIVAL’S SIDE» para Fate/Extra Record. Esta es la remasterización del videojuego de rol japonés (JRPG) lanzado originalmente para PlayStation Portable (PSP) en 2010. Este adelanto se centra en mostrar personajes a los que los jugadores deberán enfrentarse durante la sangrienta Guerra del Santo Grial de la Luna. Junto a este nuevo tráiler, se anunció que Fate/Extra Record contará con una demo jugable durante la Paris Games Week 2026, del 22 al 25 de octubre, y un evento especial de prueba en Tokio durante los días 7 y 8 de noviembre.

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¿Cuáles son los personajes presentados en el nuevo tráiler de Fate/Extra Record?

Gracias al tráiler podemos ver un repaso detallado por diversas parejas de rivales, destacando tanto secuencias de combate como extractos del sistema de juego. A partir del minuto y medio del video, la atención se enfoca en los rivales más populares del reparto, lideradas por Rani VIII (con la voz de Asami Sanada) junto a un imponente Berserker, seguida de Rin Tohsaka (interpretada por Kana Ueda) acompañada por Lancer (interpretado por Nobutoshi Canna).

A lo largo de la presentación se revelaron los demás pares de Masters y Servants que componen las facciones enemigas, junto a sus respectivos actores de voz. Entre ellos se encuentran Shinji Matou (Hiroshi Kamiya) junto a Rider (Urara Takano); Alice (Ai Nonaka) con Caster; Run Rū-kun o Lil’ Ronnie (Yū Kobayashi) junto a un Lancer (Hisao Egawa). Además, de Julius B. Harwey (Wataru Hatano) a la par de un Assassin (Kunihiko Yasui); y Dan Blackmore (Mugihito) colaborando con un Archer (Kōsuke Toriumi).

Finalmente, el tráiler incluye a Monji Gatou (Kentarō Itō) acompañado por su Servant Berserker (Ikumi Hasegawa), Esta es una versión especial basada en Arcueid Brunestud de Tsukihime. A ellos se le une, Leonardo B. Harwey (Romi Park) junto a una clase Saber (Daichū Mizushima). Cabe destacar que el diseño de todos estos personajes vuelve a estar a cargo de Arco Wada.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Fate/Extra Record?

La fecha de lanzamiento de Fate/Extra Record a nivel mundial está programada para el 28 de enero de 2027. El videojuego estará disponible para las plataformas PlayStation 4 y PlayStation 5. Además de la versión digital estándar, se comercializará una Edición Digital Deluxe que incluye trajes, un paquete de música con pistas del título original de 2010 con nuevos arreglos, así como las versiones digitales del libro de arte y la banda sonora del juego.

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Fuente: TYPE-MOON GAMES

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