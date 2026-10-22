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Fate/EXTRA Record: nuevo tráiler revela todo sobre la «facción Shinji»

Matou Shinji y su Servant son los protagonistas del nuevo tráiler de Fate/EXTRA Record.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

El desarrolladora japonesa TYPE-MOON, junto a la empresa Meteorise y la editora Aniplex, han presentado un nuevo tráiler de Fate/EXTRA Record. Anteriormente, conocimos a los Masters y Servants del lado rival. Ahora, este nuevo adelanto de Fate/EXTRA Record está centrado en la denominada «facción Shinji», mostrando en detalle las características principales del personaje Matou Shinji y de la Servant que lo acompaña en esta aventura.

¿Cuál es la historia de la «facción Shinji» en Fate/EXTRA Record?

La «facción Shinji» está compuesta por dos integrantes clave presentados en el tráiler: En primer lugar se encuentra Matou Shinji, quien cuenta con la voz del actor Hiroshi Kamiya. Este personaje es retratado como un hacker de nivel élite que ostenta el título de campeón de videojuegos en Asia. Además, posee una personalidad arrogante que lo lleva a considerar a las personas de su entorno como seres inferiores.

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El segundo miembro del grupo es la Servant de Shinji, interpretada por la actriz de voz Urara Takano. Se trata de una mujer que destaca visualmente por tener una gran cicatriz atravesándole el rostro. Respecto a su carácter y preferencias de combate, se especifica que es una luchadora a la que le agrada actuar a gran escala y que disfruta plenamente de la emoción que generan los enfrentamientos intensos uno a uno.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Fate/Extra Record?

La fecha de lanzamiento de Fate/Extra Record a nivel mundial está programada para el 28 de enero de 2027. El videojuego estará disponible para las plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 y PC vía Steam. Además de la versión digital estándar, se comercializará una Edición Digital Deluxe que incluye trajes, un paquete de música con pistas del título original de 2010 con nuevos arreglos, así como las versiones digitales del libro de arte y la banda sonora del juego.

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Fuente: TYPE-MOON GAMES

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