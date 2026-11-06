Fate/EXTRA Record: Type Moon muestra en detalle a Lil’ Ronnie (Run Ru) y su sirviente

Aniplex y los desarrolladores Meteorise y Type Moon han presentado un nuevo avance de Fate/EXTRA Record. Este adelanto está enfocado en la facción de Lil’ Ronnie, o Run Ru, introduciendo formalmente a este peculiar personaje junto a su sirviente (Servant).

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¿Quién es Lil’ Ronnie?

Lil’ Ronnie, cuya voz en japonés es interpretada por Yu Kobayashi, es descrita como una persona extraña que porta una máscara de payaso y habla de manera inusual. El único dato certero sobre sus intenciones es que busca algo «delicioso». Físicamente Lil’ Ronnie presenta una figura extremadamente delgada. Además, viste el disfraz de mascota de la cadena de hamburguesas «LenLen Burger». Adicionalmente, ella realiza movimientos corporales estrafalarios similares a los de una muñeca de trapo desarticulada.

Lil’ Ronnie también conocida por poseer una personalidad retorcida donde el amor se expresa mediante la ingesta de alimentos. Entre sus motivaciones al buscar el Santo Grial está lograr que toda la humanidad sea como ella para no sentirse sola. Según el lore de la obra, ella en el pasado fue una mujer ordinaria a quien la pérdida de su hijo llevó a la locura, impidiéndole comer cualquier cosa salvo a quienes amara. Aunque ella afirma haber consumido a su mascota, a sus padres y a su propio hijo por afecto.

¿Qué sabemos del sirviente (Servant) de Lil’ Ronnie?

Por otra parte, el Servant de Lil’ Ronnie cuenta con la voz del actor Hisao Egawa. Este es un caballero que reitera de forma continua comentarios violentos e incoherentes. Este personaje viste una capa manchada de sangre, sobre la cual surge la interrogante de si representa el símbolo de batallas históricas u otro origen. Dentro de la obra, el propio Lancer se refiere a Lil’ Ronnie como su «esposa» y asegura que la insaciable apreciación que ella tiene por la comida es el aspecto que la hace hermosa como ser humano. Fate/EXTRA Record.tiene su lanzamiento global programado para el 28 de enero de 2027 y estará disponible en las plataformas PlayStation 5, Switch 2, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam.

Vía: Gematsu