FBC Firebreak recibe su última actualización de contenido, pero no dejará de funcionar y será más fácil jugar con amigos

Tristemente, la apuesta de Remedy Entertainment por un juego como servicio en el universo de Control y Alan Wake no salió bien. Como pueden leer en nuestra reseña, FBC Firebreak no es un mal juego pero no tenía nada especial que llamara la atención de una audiencia cautiva por otros títulos más populares y temíamos que fuera a ser abandonado. Eso finalmente ocurrió… en parte. Aunque el estudio anunció que dejará de hacer actualizaciones de contenido, el juego seguirá funcionando y está tomando medidas para que más jugadores puedan acceder a él.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de FBC: Firebreak. Seguir

Tal como se detalla en una publicación oficial en Steam, ya está disponible la actualización ‘Casa abierta’ que agrega nuevas arenas inspiradas en Control, mejoras de jugabilidad, nuevas armaduras y una sorpresa de la que hablaremos más abajo. Esta será la última gran actualización para el juego y aunque es posible que en el futuro hayan parches de balance y solución de ‘bugs’ ya no se agregarán nuevo contenido en forma de mapas, roles, armaduras ni modos de juego.

En el estado actual que tiene la industria de los videojuegos, temíamos que este título fuera a sufrir el mismo destino que otros como Concord o Highguard, pero no va a dejar de funcionar. FBC Firebreak seguirá a la venta y los servidores seguirán activos por el futuro previsible. Eso significa que todavía podemos conectarnos a erradicar las amenazas sueltas en la Casa Inmemorial. Pero eso no es lo mejor de todo.

El precio este título multijugador ha sufrido una reducción permanente de precio y ahora solo cuesta $47.500 pesos colombianos en Steam y Xbox y $19,99 dólares estadounidenses en Steam, además de una rebaja de 20% más durante el resto de marzo en algunas de estas plataformas. Pero eso no es todo, por la compra del juego también recibiremos dos ‘Pases de amigos’ que podemos enviar hasta a dos personas y jugar el juego completo con ellos.

Este pase de amigos funciona diferente en PlayStation, Xbox y Steam, pero en todos los casos podemos jugar con dos amigos más sin que tengan que comprar el juego. Aquí están los detalles sobre cómo usar este ‘Friend’s Pass’.

Aunque desearíamos que este título nos hubiera gustado más, nos alegra mucho que no solo no haya muerto sino que Remedy se esté asegurando de que las personas puedan disfrutarlo mucho más fácil. Ojalá hubieran tomado estas medidas desde su lanzamiento.

FBC: Firebreak está disponible para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.