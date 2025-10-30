Videojuegos

Fear Effect 2: Retro Helix, original de PS1, regresa para PS5 y Switch en 2026

PS1 en 2026.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Limited Run Games, en colaboración con Square Enix, relanzará el juego de acción y aventura Fear Effect 2: Retro Helix para PlayStation 5 y Switch en 2026. Desarrollado originalmente por Kronos Digital Entertainment, Fear Effect 2: Retro Helix se lanzó por primera vez para PlayStation el 21 de febrero del 2001. Esta es la primera vez que se adapta a nuevas plataformas y en su momento fue considerado polémico por las sugestivas escenas de sus protagonistas.

El primer Fear Effect se relanzó recientemente para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam, aunque aún no se sabe si Fear Effect 2: Retro Helix llegará a las otras plataformas.

- Publicidad -

Sumérgete en las fascinantes historias del elenco original de mercenarios y las extraordinarias circunstancias que los unieron en Fear Effect. Descubre qué motiva a Hana Tsu-Vachel, la bella asesina cuya especialidad reside en los asuntos del amor y la muerte; a Royce Glas, el maestro del contraespionaje atormentado por su pasado; a Jakob “Deke” Decourt, el asesino a sangre fría movido por el dinero y la sed de sangre. Y conoce a Rain Qin, un nuevo e impresionante personaje y compañera de Hana, cuya belleza sin igual oculta un oscuro secreto.

Nuevo juego del exdirector de Just Cause es una especie de «Mad Max Payne»
Nuevo juego del exdirector de Just Cause es una especie de «Mad Max Payne»
Resident Evil Requiem presenta su control Pro para Switch 2, Amiibo de Grace y la colección Generation Pack en Tarjetas llave de juego
Cómo sacar todos los finales de Tormented Souls 2 (sin spoilers)
Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos de la escuela
YouTube restringirá los videos con «violencia gráfica de videojuegos» y anima a los creadores a censurarse
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Nuevo juego del exdirector de Just Cause es una especie de «Mad Max Payne»
No hay comentarios

Lo último

Estos son los juegos de PS Plus Essential de noviembre de 2025
Videojuegos
New World no recibirá más actualizaciones y podría dejar de funcionar después de 2026
Videojuegos
Kizuna Encounter: Super Tag Battle – Reseña (PC)
Tal vez ninguno de nosotros lo veamos, pero Super Mario está preparado para cumplir los 100 años
Videojuegos