Fear Effect 2: Retro Helix, original de PS1, regresa para PS5 y Switch en 2026

Limited Run Games, en colaboración con Square Enix, relanzará el juego de acción y aventura Fear Effect 2: Retro Helix para PlayStation 5 y Switch en 2026. Desarrollado originalmente por Kronos Digital Entertainment, Fear Effect 2: Retro Helix se lanzó por primera vez para PlayStation el 21 de febrero del 2001. Esta es la primera vez que se adapta a nuevas plataformas y en su momento fue considerado polémico por las sugestivas escenas de sus protagonistas.

El primer Fear Effect se relanzó recientemente para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC a través de Steam, aunque aún no se sabe si Fear Effect 2: Retro Helix llegará a las otras plataformas.

Sumérgete en las fascinantes historias del elenco original de mercenarios y las extraordinarias circunstancias que los unieron en Fear Effect. Descubre qué motiva a Hana Tsu-Vachel, la bella asesina cuya especialidad reside en los asuntos del amor y la muerte; a Royce Glas, el maestro del contraespionaje atormentado por su pasado; a Jakob “Deke” Decourt, el asesino a sangre fría movido por el dinero y la sed de sangre. Y conoce a Rain Qin, un nuevo e impresionante personaje y compañera de Hana, cuya belleza sin igual oculta un oscuro secreto.