Fear The Spotlight – Reseña

Aunque los juegos de terror modernos son extremadamente populares, hay muchos jugadores y jugadoras que extrañamos “la forma clásica” de pasar terror frente a la consola o el PC. Eso explica en enorme éxito de los ‘remakes’ de Resident Evil, la reciente nueva versión de Silent Hill 2 y el surgimiento de juegos que imitan el estilo visual y la jugabilidad de los ‘survival horror’ de los 90s y 00s. Entre estos se cuentan títulos tan admirados como Tormented Souls, Signalis, Crow Country, Hollowbody y el juego del que vamos a hablar en esta reseña, Fear The Spotlight.

Este título tiene el honor de ser el primero publicado por Blumhouse Games, el brazo dedicado a los videojuegos de la conocida productora de películas de terror que conocemos por M3GAN, La Purga, Insidious y muchos más.

Vivian Singh es una joven nerd enamorada de su amiga, la sexi y gótica Amy. Para impresionarla, acepta visitar con ella su escuela en la noche para una sesión de espiritismo con una tabla ouija. Pero algo extraño ocurre. Amy desaparece y Vivian ahora debe buscarla en una versión infernal de su propia escuela en la que algo la persigue.

Miedo a los reflectores

Fear The Spotlight no esconde la influencia que recibe de Silent Hill. Su sistema de inventario es calcado al del juego de Konami e incluso hace referencias directas al pueblo maldito en su historia, pero se juega de un modo muy diferente. Vivian y Amy no tienen forma de defenderse de los monstruos y lo único que pueden hacer es esconderse o correr. No hay armas y aunque sí hay un “combate” contra un jefe en cierto momento, funciona más como resolver un puzle que como un enfrentamiento tradicional.

Es posible que saber que este es realmente un juego con elementos de sigilo los haya desanimado un poco, pues eso de agacharse detrás de objetos para pasar desapercibidos es algo que tiene saturados tanto a los juegos AAA como indie. Afortunadamente, este título lo usa con mucha mesura y debido a su corta duración —menos de cuatro horas— no llegó a aburrirnos ni a hastiarnos. También ofrece una buena variedad de acertijos.

Lo que sí hizo fue mantenernos tensionados. Las breves apariciones del monstruo con cabeza de reflector —y más adelante una fantasma que parece sacada directamente de El Aro— pueden causarnos unos buenos sustos. Pero sobre todo, saber que andan por ahí ayuda a mantener la atmósfera de terror a pesar de que la mayoría de sus apariciones son predefinidas. No son los únicos causantes de miedo, pues mientras recorremos los escenarios podemos observar a algunos espectros que, aunque no nos hacen daño, nos causaron escalofríos cada vez que aparecían.

La historia de dos (tres) rechazadas…

La historia de Fear The Spotlight se divide en dos. Durante el primer par de horas controlamos a Vivian, que se adentra en la escuela infernal tras la chica de sus sueños y termina descubriendo la verdad detrás de los horribles eventos que ocurrieron muchos años atrás. Mediante documentos y un poco de narrativa ambiental nos enteramos de una historia de acoso escolar que toma un giro siniestro. Se basa mucho en los clichés del género, pero hay cosas interesantes en ella.

La segunda mitad es menos interesante a nivel de lo que ocurre, pero es más emocional y personal. Aquí controlamos a Amy en el infierno personal que debe enfrentar cuando está prisionera del monstruo con cabeza de reflector, conocemos su triste historia familiar, cómo es la relación con su hermano y nos escondemos del fantasma de una película que la asustó cuando era solo una niña.

Debido a este formato partido en dos, la forma en que se nos entrega la trama es algo irregular. Todas las revelaciones importantes se encuentran solo en la primera mitad y el desarrollo de personajes está limitado a la segunda. Mientras conocemos a la sufrida Chrissy del pasado mediante sus notas, Vivian queda relegada a un segundo lugar y en la historia de Amy no es más que un personaje secundario. Todo lo que cuenta Fear The Spotlight es muy interesante, pero no vincula bien todos sus elementos narrativos.

… Atrapadas en el pasado

La escuela que explorar Vivian y la casa en la que está prisionera Amy son escenarios relativamente pequeños que no requieren mapa, pero explorarlos en busca de pistas sobre la historia y de las herramientas que necesitamos para resolver los puzzles es emocionante. Aún así, hay elementos que hacen que la exploración no sea perfecta.

Aunque la cámara está a una distancia adecuada de las protagonistas cuando exploramos, resulta demasiado torpe los momentos en que tenemos que huir o escondernos. Si nos ocultamos debajo de un objeto pasamos a una vista en primera persona que es apta para la atmósfera, pero muy inadecuada para el momento en que tenemos que seguir moviéndonos.

Fear The Spotlight es una agradable aventura de terror con una historia interesante y muy buena ambientación que sirve como un homenaje retro al pasado del ‘survival horror’. Con una narrativa más elaborada y un sistema de sigilo más pulido se hubiera podido convertir en uno de los grandes de la temporada. Aún así, lo recomendamos mucho a todos los amantes de los juegos de terror porque sirve como una excelente distracción para un fin de semana.

Esta reseña está hecha con una copia digital de Fear The Spotlight para PlayStation 5 suministrada por Blumhouse Games. Este juego también está disponible para PS, Xbox, Nintendo Switch y para PC mediante Steam.