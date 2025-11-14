Fecha, banners, código y eventos de la versión 2.4 de Zenless Zone Zero

Vamos a unirnos a los agentes de Krampus Dialyn y Banyue en una nueva misión cuando llegue la versión 2.4 de Zenless Zone Zero, así que es bueno irnos preparando con información sobre los nuevos banners, la fecha de llegada de la actualización, los eventos en que participaremos y el nuevo código de Películas.

Pueden ver el tráiler de «Al borde del abismo», la nueva versión del juego, a continuación y pueden activarle subtítulos en español.

Si lo que quieren ver es la presentación completa con todos los detalles de la versión 2.4, la pueden ver aquí con subtítulos en español.

Cuándo sale la versión 2.4 de Zenless Zone Zero

La fecha de inicio de la nueva versión será el el miércoles 26 de noviembre de 2025. Dependiendo de su zona horario puede estar lista desde la noche del martes 25.

Nuevos banners de personajes de la versión 2.4

La actualización 2.4 agregará dos nuevos personajes de Rango S a Zenless Zone Zero: Dialyn (Físico – Aturdimiento) y Banyue (Ígneo – Ruptura).

Dialyn estará disponible en la Fase 1 de gachapones que empezará el mismo día de lanzamiento de la versión. En ese momento también tendremos el regreso del banner de Hugo.

Si quieren gastar sus películas en Banyue, tendrán que esperar a la Fase 2 que empieza el 16 de diciembre. Cuando esté disponible también regresará el banner de Ellen Joe.

Esta versión también presentará a dos nuevos bangbú: Birkblick y Bloquebu. Este último se podrá conseguir gratis en un evento.

Nuevos eventos

La nueva misión de la trama se llamará Al borde del Abismo . En esta vamos a buscar el paradero del Maestro Shiyuan junto a Shunguang.

. En esta vamos a buscar el paradero del Maestro Shiyuan junto a Shunguang. En el evento La leyenda del Ajedréz jugaremos un ‘auto-battler’ en el que desplegamos Bangbú en el campo de batalla. Es aquí que podemos obtener a Bloquebú gratis.

jugaremos un ‘auto-battler’ en el que desplegamos Bangbú en el campo de batalla. Es aquí que podemos obtener a Bloquebú gratis. En Nuevo Mecabú dorado ayudaremos a la producción de una película controlando a un poderoso Meca en combates especiales.

ayudaremos a la producción de una película controlando a un poderoso Meca en combates especiales. 100% Señorita Conejo será un evento con Zhao de Krampus para conseguir cupones.

será un evento con Zhao de Krampus para conseguir cupones. Tendremos que recorrer los escenarios de Nueva Eridu junto a Shunguang.

Nuevos desafíos de combate para Duelo de secuencias simuladas

Explicación de la historia

Mediante una entrevista con algunos de los escritores del juego se aclararon algunas dudas que hay sobre la trama de Zenless Zone Zero hasta la versión 2.4. Tiene subtítulos en español.

Nuevo código de Zenless Zone Zero (noviembre de 2025)

Este código será válido por un tiempo muy limitado y solo durante el viernes 14 y sábado 15 de noviembre de 2025. Les recomendamos entrar al juego para redimirlo lo antes posible