Fecha, banners, eventos, trajes, códigos de películas y más sobre la versión 2.8 de Zenless Zone Zero

Alcanzaremos el máximo poder de Billy y conoceremos a la misteriosa jueza de Krampus en ‘Nuevo ocaso en Nueva Eridu’, la versión 2.8 de Zenless Zone Zero, así que vamos a decirles todo sobre la fecha en que empezará, los nuevos personajes que tendrá en los banners del gacha, el nuevo código de películas, los nuevos eventos, cambios importantes y más.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Hoyoverse. Seguir

Pueden ver el tráiler de la nueva versión a continuación. Si prefieren ver la presentación completa con todos los detalles de la actualización, sigan este enlace. En cualquier caso, no olviden activar los subtítulos en español.

Cuándo sale la versión 2.6 de Zenless Zone Zero

La nueva versión debería llegar el miércoles 6 de mayo de 2026. Dependiendo de su zona horaria puede estar lista desde la noche del martes 5.

Nuevos banners de personajes de la versión 2.8

Los gachapones o ‘sintonizaciones’ de la versión 2.8 de Zenless Zone Zero tendrán como uno de los personajes de la fase 1 a Promeia (Anomala/Glacial), la misteriosa juez de Krampus. Estará acompañada del regreso del banner de Lucia.

La versión de Rango S de Billy —Billy Estelar (Disruptor/Físico)— llegaría el 26 de mayo junto al ‘rerun’ del banner de Orfia y Magas.

Por supuesto, junto al banner de cada personaje estará activo el gacha de su respectivo Amplificador de Rango S.

Nuevo vestuario

En esta versión se pondrá a la venta un nuevo aspecto para Miyabi Hoshimi llamado «Floración circunspecta».

Nuevo atributo: Aéreo

En la versión 2.8 de Zenless Zone Zero será introducido el nuevo atributo: Aéreo. Con este llega una nueva mecánica de combate llamada Turbulencia. Cuando un enemigo tiene el estado de Anomalía aérea, aplicar otras Anomalías de Atributo activa turbulencia en lugar de disfunción, lo que inflige daño de Anomalía de Atributo del atributo correspondiente en área.

Podremos enfrentar a un enemigo «de viento» en el nuevo evento temático “Butopia de Marcel”

Eventos

La historia principal de la trama se llama «Nuevo ocaso en Nueva Eridu» y nos pone en persecución del misterioso Ramiel en la Periferia. Promeia, la verduga de la Auditoría Krampus, establece una alianza temporal con Billy, Cissia y los proxies para descubrir la verdadera identidad e intenciones del enemigo.

Butopia de Marcel – controlar a Eus para explorar una isla donde tenemos que rescatar a los bangbús atrapados y recolectar tesoros. Al completarlo obtendremos como recompensa al bangbú Bultergueist.

– controlar a Eus para explorar una isla donde tenemos que rescatar a los bangbús atrapados y recolectar tesoros. Al completarlo obtendremos como recompensa al bangbú Bultergueist. Diario del artista – Debemos encontrar los objetivos indicados antes que se termine el tiempo.

– Debemos encontrar los objetivos indicados antes que se termine el tiempo. Desafío del veredicto definitivo – Este evento es un desafío de combate protagonizado por Promeia

– Este evento es un desafío de combate protagonizado por Promeia Leyendas de Ridu – Debemos resolver «misterios paranormales» hablando con los visitantes del foro.

Otras novedades de la versión 2.8 de Zenless Zone Zero

La nueva Guía de películas podemos ver cuántas películas podemos conseguir en los eventos disponibles.

podemos ver cuántas películas podemos conseguir en los eventos disponibles. Zenless Zone Zero tendrá una versión en Steam en el tercer trimestre de 2026.

Nuevo código de Zenless Zone Zero

Este código será válido por un tiempo muy limitado y solo entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril de 2026. Les recomendamos entrar al juego para redimirlo lo antes posible

PROMEIA – Película x300, Registro del investigador veterano x2, Módulo de energía x3 y Denique x3000

Zenless Zone Zero es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store. Pronto llegará también a Steam.