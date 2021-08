Fecha y contenido de la temporada 5 de Call of Duty: Warzone y Cold War

Ni siquiera la compleja situación actual que está enfrentando Activision Blizzard, con sus demandas y descontento entre sus empleados, puede impedir que los populares Call of Duty: Warzone y Black Ops Cold War reciban su habitual actualización de contenido con nuevos mapas, modos de juego, operadores y armas en forma de la temporada 5.

¿Cuál es la fecha de llegada de la temporada 5 de Call of Duty: Warzone y Black Ops Cold War?

Podremos disfrutar de todo el nuevo contenido a partir del 12 de agosto de 2021.

Nuevo modo de juego: Doble Agente

El nuevo modo de juego de Call of Duty Black Ops: Cold War está claramente inspirado en el éxito de Among Us. En cada partida habrá un agente doble que tendrá como objetivo sabotear la misión. Podrán participar hasta 10 jugadores y cada uno tendrá un rol.

Agentes Dobles : deberán eliminar a todos los demás jugadores o poner explosivos en el mapa.

: deberán eliminar a todos los demás jugadores o poner explosivos en el mapa. Investigador : debe usar pistas para descubrir quiénes son los agentes dobles.

: debe usar pistas para descubrir quiénes son los agentes dobles. Operativos: deben trabajar juntos para eliminar a los agentes dobles.

Cada rol tendrá acceso a habilidades únicas a las que ganarán acceso durante cada ronda.

Nuevos mapas de la temporada 5 de Call of Duty Black Ops: Cold War

Echelon – 6v6, lanzamiento: un edificio semidestruido de la OTAN en la ‘montaña del diablo’ Teufelsberg, de Berlín. El objetivo es controlar la sala de control en el domo principal.

Tugurios (Slums) – 6v6, lanzamiento: este mapa de Call of Duty: Black Ops II está ubicado en Panamá y consta de tres líneas cerradas que llevan a una fuente central.

Showroom – 2v2 y 3v3, lanzamiento: este pequeño mapa es una sección abandonada de un centro comercial en Nueva Jersey. Está pensado para combates rápidos y será el centro de un futuro torneo.

Autocine (Drive-in)- 6v6, más adelante en la temporada: un mapa muy querido de Call of Duty: Black Ops está de regreso. Este autocine se presta para combates a corta distancia, pero tiene muchos sitios perfectos para francotiradores.

Zoologico – (Zoo) 6v6, más adelante en la temporada: el último de los mapas que regresa también es del primer Black Ops y nos tendrá peleando entre jaulas y acuarios.

Novedades para zombis:

Nuevo perk: ‘Percepción de muerte’. Permite ver enemigos ocultos.

Nueva mejora de campo: ‘Tormenta de Tesla’, dispara rayos que lastiman y aturden a los enemigos.

Nueva arma de soporte: lanzallamas.

Nueva región de Brote: ‘Colateral’, una enorme zona desértica.

Nuevo objetivo de Brote: ‘Transporte’,

Nuevo vehiculo de Brote: Tanque.

Nuevo objeto fabricable: pistola de agarre.

Novedades para Call of Duty: Warzone en la temporada 5

Nuevos Perks: Scout de combate (resalta temporalmente enemigos que herimos) y Templado (refuerza la armadura).

(resalta temporalmente enemigos que herimos) y (refuerza la armadura). Nuevo punto de interés: estaciones de transmisión móviles .

. Nuevo gulag: Rush (el gulag se transforma en este mapa de Black Ops II).

(el gulag se transforma en este mapa de Black Ops II). Nuevo modo: Clash (50v50 a 200 puntos).

(50v50 a 200 puntos). Nuevo evento de mitad de temporada: puertas rojas inestables.

Nuevos operadores de la temporada 5 de Warzone y Cold War

Kitsune

Esta japonesa experta en ciberseguridad se puede desbloquear en el Nivel 0 del pase de temporada de la temporada 5 de Warzone y Cold War. Encontraremos un atuendo de rareza ultra en el Nivel 100 y podemos obtener un atuendo extra si compramos el pase en las dos primeras semanas de la temporada.

Stryker y Hudson





Se podrán comprar en la tienda del juego más adelante, durante la temporada.

Nuevas armas en la temporada 5

Rifle de asalto EM2: nivel 15 del pase de temporada.

nivel 15 del pase de temporada. SMG TEC-9 : nivel 31 del pase de temporada.

: nivel 31 del pase de temporada. Bastón: completando un reto más adelante en la temporada o comprando los planos en la tienda.

completando un reto más adelante en la temporada o comprando los planos en la tienda. Pistola Marshal: completando un reto más adelante en la temporada o comprando los planos en la tienda.

Fuente: sitio web oficial del juego