Fecha de lanzamiento, cambios y todo lo que sabemos de Dragon Quest VII Reimagined

Durante el pasado Nintendo Direct, Square Enix anunció Dragon Quest VII Reimagined, un remake completo del juego DQ VII: Fragments of the Forgotten Past. Ahora, la desarrolladora japonesa ha detallado los cambios que han hecho al juego. Así que, a continuación, les contaremos cuáles son los cambios, historia, personajes y fecha de lanzamiento de Dragon Quest VII Reimagined.

La interfaz de usuario ha sido rediseñada con un sistema de menú basado en pestañas para facilitar el acceso a la información.

Los diseños de personajes, originalmente concebidos por el mangaka Akira Toriyama, han sido trasladados a un estilo 3D hecho a mano que les da la apariencia de figuras de colección. Por otro lado, las ciudades y los escenarios al aire libre también han sido recreados en CGI con un estilo de diorama que calza de manera perfecta con la franquicia Dragon Quest.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Dragon Quest VII Reimagined?

Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past llegará a PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 y PC vía Steam el jueves 5 de febrero de 2026. Cabe resaltar, que este no es el primer remake de Dragon Quest VII. Ya que, en 2015 el juego tuvo una versión para Nintendo 3DS en el 2013, que posteriormente —en el 2016— fue lanzado en el resto del mundo.

¿Cuál es la historia de Dragon Quest VII?

El juego sigue la historia del héroe (Arus) y sus amigos. Ellos se embarcan en un viaje para descubrir los secretos de las misteriosas islas que rodean su hogar, Estard. Al explorar unas ruinas antiguas, el grupo viaja a diferentes momentos del pasado para luchar contra el mal. En cada una de estas islas, deben resolver los problemas y derrotar a un mal que las ha borrado del mapa en el presente. A medida que van ayudando a las personas y venciendo a los enemigos en el pasado, las islas comienzan a reaparecer en el mundo actual. Además de la historia principal, Dragon Quest VII Reimagined ofrece contenido adicional, como una arena de combate con enemigos legendarios y el minijuego clásico Lucky Panel, que brinda la oportunidad de obtener objetos raros.

Estos son los personajes que nos acompañarán en nuestra aventura:

Héroe: Un chico de Pilchard Bay, una aldea de pescadores, que se pregunta qué hay más allá del mar.

Kiefer: El príncipe de Estard, conocido por su curiosidad y proactividad en la búsqueda de los misterios del mundo.

Maribel: Una chica decidida y dulce que acompaña a sus amigos en la aventura.

Ruff: Un chico alegre y de corazón puro, siempre acompañado por un lobo. Posee un instinto animal agudo.

Aishe: Una joven errante devota del Espíritu de la Tierra, experta en esgrima y con talento para la danza.

Una joven errante devota del Espíritu de la Tierra, experta en esgrima y con talento para la danza. Sir Mervyn: Un miembro de la Sagrada Orden del Todopoderoso, conocido por sus habilidades de espadachín que le valieron el título de héroe.

¿Cómo es el sistema de batalla de Dragon Quest VII Reimagined?

En Dragon Quest VII Reimagined, el sistema de batalla ha sido renovado. Los hechizos y habilidades de los personajes, así como la apariencia y el comportamiento de los monstruos, han sido mejorados con el fin de ofrecer combates más dinámicos.

Una de las novedades que más resalta en esta reimaginación es la posibilidad de atacar a los enemigos en el mapa del mundo, lo que permite derrotar a los enemigos más débiles sin necesidad de iniciar una batalla formal. Aunque el sistema sigue siendo por turnos, se pueden configurar tácticas para que el combate avance de manera continua. Además, la velocidad de batalla es ajustable y se ha incluido una función de auto-batalla. Los personajes pueden dominar una variedad de vocaciones, cada una con hechizos y habilidades únicas. En un punto avanzado de la historia, también es posible cambiar de vocación.

Las ventajas vocacionales se activan cuando un personaje se “emociona” lo suficiente durante la batalla. Estas ventajas son habilidades poderosas como el refuerzo de ataques o el apoyo al grupo. La nueva vocación Monster Master tiene la ventaja “Positive Reinforcement”, la cual según Square Enix invoca monstruos poderosos para atacar a los enemigos.

¿Cuál es el contenido descargable (DLC) y las diferentes ediciones de Dragon Quest VII Reimagined?

El juego contará con tres paquetes de contenido descargable de pago disponibles desde el lanzamiento:

The Road of Regal Wretches : Un desafío de arena de batalla contra enemigos de la Trilogía de Erdrick.

: Un desafío de arena de batalla contra enemigos de la Trilogía de Erdrick. Luminary’s Livery : Un conjunto de disfraces que permiten a los personajes vestirse como los héroes de Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age .

: Un conjunto de disfraces que permiten a los personajes vestirse como los héroes de . Jam-Packed Swag Bag: Un conjunto de objetos que incluyen equipo con temática de Slime y accesorios que aumentan la experiencia y el oro.

En cuanto a las ediciones del juego, el título tendrá las siguientes:

Dragon Quest VII Reimagined Collector’s Edition : Incluye el juego base, los tres DLC, una caja SteelBook, una figura de un barco en una botella, un peluche de Slime y el disfraz White Wolf para Ruff.

: Incluye el juego base, los tres DLC, una caja SteelBook, una figura de un barco en una botella, un peluche de Slime y el disfraz para Ruff. Dragon Quest VII Reimagined Digital Deluxe Edition: Contiene el juego base, los tres DLC, acceso anticipado de 48 horas y el disfraz White Wolf.

Además, se han confirmado varias bonificaciones de compra:

Bonificación por compra anticipada: El disfraz Trodain Togs para el protagonista, que lo hace parecerse al Héroe de Dragon Quest VIII , y tres Seeds of Proficiency .

El disfraz para el protagonista, que lo hace parecerse al Héroe de , y tres . Bonificaciones exclusivas de plataforma: Cada tienda digital ofrece un escudo de color diferente.

Cada tienda digital ofrece un escudo de color diferente. Bonificación de Dragon Quest I & II HD-2D Remake: Un Agility Ring para quienes tengan datos de guardado de este juego.

Vía: Gematsu