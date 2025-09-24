Fecha de lanzamiento de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties y todo lo anunciado en el RGG Summit 2025

Durante el Ryu Ga Gotoku Summit 2025, SEGA llevo a cabo varios anuncios sobre los próximos juegos de acción desarrollados por el estudio, actualmente a cargo del nuevo Virtua Fighter. Sin embargo, cabe resaltar que este último juego no tuvo un anuncio en esta transmisión previa al inicio de Tokyo Game Show 2025. Así que, es probable, que conozcamos una actualización del esperado juego de pelea de SEGA durante los días de la feria. Sin más que agregar, estos fueron todos los anuncios del Ryu Ga Gotoku Summit 2025.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties?

El tráiler, con el doblaje al inglés, lo pueden ver en el siguiente enlace.

El anuncio más importante fue el de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, cuya fecha de estreno está programado para el jueves 12 de febrero de 2026. Este remake de Yakuza 3 llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC vía Steam. El remake de Yakuza 3, además de contar con un cambio en su jugabilidad, expande también la historia del título original con un juego completamente nuevo, llamado Dark Ties. Este último se centra en Yoshitaka Mine, un personaje de Yakuza 3, el cual —a diferencia de Kiryu— basa su estilo de pelea en el boxeo.

El reparto de voces incluye a Takaya Kuroda como Kazuma Kiryu y Shido Nakamura como Yoshitaka Mine. La edición estándar tendrá un precio de $229.990 COP mientras que la Digital Deluxe Edition, de $28.000. Esta última edición incluirá contenido adicional como packs de atuendos, personalización y música.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento para PC y consolas de actual generación deYakuza 0, Kiwami y Kiwami 2?

Además, SEGA ha anunciado el lanzamiento de Yakuza 0 Director’s Cut para PlayStation 5, Xbox Series y PC (Steam) para el 8 de diciembre. Esta edición definitiva del aclamado juego precuela —elcual ya está disponible en Nintendo Switch 2— cuenta con escenas inéditas y un modo multijugador en línea llamado Red Light Raid. En cuanto a Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2, el 8 de diciembre se lanzarán las versiones para PlayStation 5 y Xbox Series. Estas ediciones, semanas antes disponibles en Switch 2, recibirán soporte de idiomas adicionales, incluyendo español de Latinoamérica, en una actualización programada para el 9 de diciembre.

SEGA también ofrecerá ediciones físicas de estos títulos. Un paquete incluirá Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2 estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series. Adicionalmente, se lanzará el Yakuza Series 20th Anniversary Bundle para PlayStation 5 y PC, que incluirá Yakuza 0 Director’s Cut, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2.

Stranger than heaven estuvo presente en el RGG Summit 2025

Finalmente, Ryu Ga Gotoku Studio mostró un poco de su nueva propiedad intelectual, Stranger than heaven. Sin embargo, lo que se reveló este misterioso juego —cuyo desarrollo es exclusivo para PC y consolas de actual generación— fue un detrás de cámaras con una que otra escena nueva. Esperamos conocer más de este proyecto durante TGS 2025. Así que estén atentos de GamerFocus, ya que, les traeremos toda la información sobre la feria de videojuegos más importante del continente asiatico.

Pueden ver todo el Ryu Ga Gotoku Summit 2025, en el cual también fueron presentados otros proyectos de la franquicia que llegarán al mercado japonés este año con motivo del aniversario de la franquicia.

