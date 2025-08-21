Fecha de lanzamiento, historia y nuevo avance del juego de terror indie Tormented Souls 2

La secuela de uno de nuestros juegos de ‘survival horror’ indie favoritos está a punto de llegar. En 2021, el estudio chileno Dual Effect nos presentó un maravilloso título que aprendió las mejores lecciones de los primeros Silent Hill y Resident Evil y es el momento de ver cómo lo mejoran en una segunda parte. Este es Tormented Souls 2 y ya conocemos su fecha de lanzamiento gracias a un nuevo tráiler.

Pueden ver este avance a continuación, cortesía del canal oficial de la distribuidora PQube en YouTube.

Este juego continúa la historia tras el final bueno del primer título. Carolina rescató a su hermana Anna y descubre que tiene el poder de dibujar cosas que luego se hacen realidad. Buscando ayudarla, viaja a un pueblo donde es atrapada por un misterioso culto en un convento abandonado. Ya habíamos visto un poco sobre esta trama en el anterior tráiler.

Gracias a este tráiler nos enteramos que la fecha de lanzamiento de Tormented Souls 2 será el jueves 23 de octubre de 2025. ¡Justo a tiempo para Halloween! Inicialmente podremos jugarlo en PS5, Xbox Series X|S y en PC mediante Steam, Epic Games Store y GoG. De momento no hay información sobre un posible lanzamiento en Nintendo Switch 2.