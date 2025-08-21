Videojuegos

Fecha de lanzamiento, historia y nuevo avance del juego de terror indie Tormented Souls 2

La pesadilla de Carolina continúa.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

La secuela de uno de nuestros juegos de ‘survival horror’ indie favoritos está a punto de llegar. En 2021, el estudio chileno Dual Effect nos presentó un maravilloso título que aprendió las mejores lecciones de los primeros Silent Hill y Resident Evil y es el momento de ver cómo lo mejoran en una segunda parte. Este es Tormented Souls 2 y ya conocemos su fecha de lanzamiento gracias a un nuevo tráiler.

Pueden ver este avance a continuación, cortesía del canal oficial de la distribuidora PQube en YouTube.

Este juego continúa la historia tras el final bueno del primer título. Carolina rescató a su hermana Anna y descubre que tiene el poder de dibujar cosas que luego se hacen realidad. Buscando ayudarla, viaja a un pueblo donde es atrapada por un misterioso culto en un convento abandonado. Ya habíamos visto un poco sobre esta trama en el anterior tráiler.

Gracias a este tráiler nos enteramos que la fecha de lanzamiento de Tormented Souls 2 será el jueves 23 de octubre de 2025. ¡Justo a tiempo para Halloween! Inicialmente podremos jugarlo en PS5, Xbox Series X|S y en PC mediante Steam, Epic Games Store y GoG. De momento no hay información sobre un posible lanzamiento en Nintendo Switch 2.

Los secretos ocultos en el arte del aniversario 30 de Resident Evil
Jill Valentine de Resident Evil se unirá a Goddess of Victory: Nikke
Gorillaz llegará a la próxima temporada de Fortnite Festival – Fecha, skins y detalles
PS5 sube de precio en Estados Unidos a cinco años en el mercado, afectaría a Latinoamérica de forma inherente
Analogue 3D, el Nintendo 64 FPGA y 4K, vuelve a recibir un nuevo atraso de entrega
Mortal Kombat: Legacy Kollection, la demo de Gamescom confirma la presencia de Mythologies: Sub-Zero y Special Forces
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Jill Valentine de Resident Evil se unirá a Goddess of Victory: Nikke
No hay comentarios

Lo último

Triangle Strategy aterriza sorpresivamente en PS5 y Xbox Series X/S a través de Microsoft Store
Videojuegos
Nintendo Switch 2 está entre los planes de Square Enix para llevar Final Fantasy 14 y FF 16
Videojuegos
Algunos fans temen que el anime de Sekiro use animación creada por IA
Anime y Manga
Los secretos ocultos en el arte del aniversario 30 de Resident Evil
Videojuegos